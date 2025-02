Šušnja je Hajduku posvetio tetovažu, a Marin Šipić je kao nogometaš zabijao i s centra

Još samo jedan korak dijeli Hrvatsku od sna. Naši rukometaši danas od 18 sati igraju protiv Danske finale Svjetskog prvenstva, borimo se za svoje drugo zlato, prvo nakon 22 godine koje smo osvojili baš na današnji dan.

Ova reprezentacija oduševila je sve sjajnom atmosferom i zajedništvom. Neki igraju i ozlijeđeni, guraju jedan drugoga i bore se. To je i ključ velikog uspjeha naših rukometaša koji su, nauštrb svih prognoza i podcjenjivanju, dogurali do finala.

Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Mađarskom i prolaska u polufinale Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Leon Šušnja (31), Mateo Maraš (24) i Marin Šipić (28) isprofilirali su se kao jedni od ključnih igrača naše reprezentacije, veliki su navijač Hajduka, a uoči finala dali su intervju za Hajduk Digital TV.

- Leon je vođa, najjači je navijač među nama - kaže Maraš, a Šipić dodaje:

- Mene je uvijek fasciniralo da nije iz Splita i navija za Hajduk, nije mogao bolji klub izabrati.

Šušnja, kojeg znamo i kao ministra obrane, rođen je u Širokom Brijegu, a odrastao u Kutini. No, još u djetinjstvu zaljubio se u Hajduk i to traje i danas. Čak je i tetovaže posvetio splitskom klubu.

- Prati se svaka utakmica. Meni žena postane nervozna, kaže mi, 'Opet moram gledati taj Hajduk. Kad ćemo ići prošetati'. I na putovanjima gledam sve. Bio sam na utakmicama Hajduka po cijeloj Hrvatskoj, a išao sam i na neke europske. Kad sam igrao za Zagreb, trener Veselin Vujović pustio me na utakmicu protiv Evertona jer sam bio nervozan cijeli dan. Pitao me što je sa mnom, jesam dobro, a ja mu kažem da Hajduk danas igra. Imali smo trening poslijepodne, a on mi kaže 'Spakiraj stvari, možeš ići'. I tako ja sjeo u auto i otišao na utakmicu. Bio sam i na utakmici protiv Intera, izgubili smo 3-0, a cijeli stadion pjeva 15 minuta nakon utakmice. Prvu utakmicu pogledao sam uživo 2008. godine. Do odlaska u Poljsku išao sam često na utakmice, sada puno manje - rekao je Šušnja.

Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Francuskom i prolaska u finale Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

O tetovaži kaže:

- Ne volim to isticati, nije mi drago kada vidim na portalima. Napravio sam je s 18 godina, tu je uvijek sa mnom. Bila mi je to druga tetovaža, bio sam zaluđen Hajdukom, išao sam na utakmice i odlučio sam napraviti.

Marin Šipić, koji briljira na prvenstvu na poziciji pivota, o Hajduku kaže:

- Šušnja je debelo ispred nas dvojice, bude mi neugodno reći da navijam kada vidim gdje je sve bio. Ja sam sa 17 godina otišao iz Splita pa nisam toliko išao na Poljud, ali pratim sve utakmice. Jedino što gledam su utakmice Hajduka i Barcelone, za koju isto navijam.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., polufinale, Francuska - Hrvatska | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

A Maraš dodaje:

- Ja isto gledam svaku, ali nisam išao na toliko utakmica kao Šušnja. Odem na istočnu tribinu kada sam doma. Igram u Tatabanyji s Kaštelaninom Petrom Topićem pa uvijek kalkuliramo kad mi igramo, a kada Hajduk da možemo pogledati. Čak smo i neke Mađare zaludili atmosferom s Poljuda. Golman Mađarske Laszlo Bartucz sluša hajdučke pjesme, kaže da ovo ljeto želi doći na Poljud.

Dotaknuli su se i najboljeg igrača Hajduka Marka Livaje.

- Ima ono nešto, ima vic kad primi loptu, može sve napraviti s njom. Svoja je glava i ne zanima ga nitko. On je doktor - rekao je Šušnja.

Hajduk i Lokomotiva su zbog rukometnog finala promijenili termin utakmice koja će se igrati u 12.50 sati, a njih trojica taj susret ipak neće pogledati.

Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Mađarskom i prolaska u polufinale Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Pogledat ćemo rezultat. Fokusirat ćemo se na finale, ali popratit ćemo, moramo uzeti te bodove, kiksali smo zadnju - kazao je Šušnja, a Šipić dodao:

- Držim im fige, meni je to prerani termin za igrati. Sve prije 15 sati je meni previše. Ja se volim naspavati do podne i amen. Od podne možemo raditi bilo što, trenirati, ali do podne me pusti ha- ha - ha.

Najavili su i veliko finale protiv Danske.

- Morat ćete izdržati još jednu utakmicu na tabletama, ali bit će sve dobro ha-ha - rekao je Šušnja.

- Danska je na vrhu, a ispod njih je deset reprezentacija među kojima svatko svakoga može pobijediti. Nisu nepobjedivi, ovo je jedna utakmica, finale, a ono nama znači više nego nama. Osvojili su sve i svašta, mi smo puno gladniji. Sve je moguće, ako krenemo kao protiv Francuske, mislim da će nas se dosta toga pitati - kazao je Šipić.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., polufinale, Francuska - Hrvatska | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Otkrili su i što im je Domagoj Duvnjak rekao uoči polufinala protiv Francuske.

- Rekao nam je 'dečki, večeras ćemo svi zaspati s medaljom'. I bio je u pravu - kazao je Maraš. Dodali su i kako Nikola Karabatić, koji je u mirovini, nije izgledao previše šokirano nakon poraza.

- Možda mu je drugačije kad nije na terenu, možda mu je na tribinama bilo lakše, a možda mu je bilo i drago - rekao je Šušnja, a Šipić dobacio:

- Možda je poželio da je naš ha-ha-ha.

Naši rukometaši imaju srebro u džepu, ali nadaju se šokirati rukometni svijet i uzeti drugo zlato u povijesti za svoju domovinu.

Na utakmici se očekuje oko tisuću Hrvata, ali u Oslu će ih biti još više. No, IHF je većinu karata dao na raspolaganje Dancima pa su mnogi od naših navijača ostali bez vrijednog papirića.

- Zovu me ljudi da im riješim karte, ja kažem da ih nema. Svi mi kažu da će doći svakako i ostati ispred dvorane ako treba - rekao je Maraš, a Šipić dodao:

- Ogromna je potražnja, a mi s nikad manje karata. Ljudi misle da ih lažemo, ali stvarno je tako. Mi dobijemo minimalni broj što pokrije bližu obitelj, ostalo ne možemo ni kupiti.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., četvrtfinale, Hrvatska - Mađarska | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Marin Šipić igra možda i najbolji turnir za reprezentaciju. Zabio je za pobjedu protiv Mađarske u posljednjoj sekundi i bio je ključan faktor na mnogim utakmicama. I pretrpi mnoštvo batina na utakmici.

- Šušnja samo daje batine ha-ha-ha. Meni vraćaju ono što daju njima. Ako je on ministar obrane, ja sam ministar batina.

Zanimljivo, Šipić se u djetinjstvu bavio nogometom, a igrao ga je s Nikolom Vlašićem u Omladincu iz Vranjica.

- Bila je dobra ta naša generacija, igrao je Ante Roguljić i još nekoliko dobrih igrača. Bio sam jači i veći od ostalih, imao sam jači šut. Kako se u mlađim kategorijama igra na manjem terenu, ja bih prešao centar i opalio po golu. Golmani nisu mogli dotaknuti prečku pa sam zabijao tri, četiri gola po utakmici, ali kada smo prešli na veliki teren, vidjelo se da neću nastaviti s nogometom. Imao sam i problema s plućima, stalno sam bio po bolnicama, nisu mi odgovarali vanjski uvjeti pa sam tražio dvoranski sport. Prebacio sam se na rukomet jer ga je moj otac igrao.

- Da si bio dobar, ostao bi u nogometu - dobacio mu je Maraš.

Marašova obitelj je u rukometu pa za njega nije bilo dvojbe, uzor mu je Petar Metličić, a i Šušnja se prvo okušao u nogometu.

- Prešao sam na rukomet jer su ga trenirali svi u društvu. Prvo sam igrao vanjskog, nisam bio dobar pa su mi rekli 'ajde ti na pivota'. I tu sam ostao. Uzor mi je Tonči Valčić, a iz nogometa mi je drag Dominik Prpić.

- I sad lupaš okolo? - rekao je voditelj Matej Sunara.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., četvrtfinale, Hrvatska - Mađarska | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- To je najbolje i najljepše. Otrčim do centra i ajmo žmigavac lijevo ha-ha-ha - kaže Šušnja.

Maraš se dotaknuo senatora kojima se divi.

- Upijam sve od Duvnjaka. Karačića, Pešića, oni su primjer kako treba igrati za Hrvatsku dugi niz godina. I kada nisu na terenu, u službi su ekipe, nisu iznad nikoga. Neki dan smo se išli šišati, ja slučajno došao prvi, nikoga nije bilo. I krenem se šišati, a ono Dule ulazi. Ja se počeo znojiti, bilo mi je neugodno što se šišam prije njega. Imaš strahopoštovanje prema takvih veličinama. Uhvatili su me u đir cijeli dan, zafrkavali su me.

Nogometna prvenstva igraju se tijekom ljeta pa igrači nakon turnira imaju i po mjesec dana godišnjeg odmora, no u rukometu je to drugačije. Domaća prvenstva odmah se nastavljaju pa se svi moraju vratiti u klubove.

- Doček je u ponedjeljak, doći ću u utorak u Split, a već u srijedu moram u Švicarsku. Nemamo vremena za odmor - rekao je Šipić.

Maraš kaže da i dalje nisu svjesni što su napravili.

- Ja još nisam svjestan kakvi su razmjeri toga. Mislim da ćemo biti svjesni svega kada se vratimo doma. Ovo se događa jednom u životu, moramo puno više cijeniti. Digli smo naciju, neki problemi se zaboravljaju zbog rukometa. Da mi je to netko rekao, ne bih mu vjerovao. Moramo vratiti to navijačima, prate nas u velikom broju...