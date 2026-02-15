Obavijesti

Sport

Komentari 3
UTAKMICA VISOKOG RIZIKA

Susret Osijeka i Hajduka vrvit će policijom iz sigurnosnih razloga

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Susret Osijeka i Hajduka vrvit će policijom iz sigurnosnih razloga
Na današnji dan 1911. osnovan je HNK Hajduk Split | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nova utakmica visokog rizika u HNL-u; policija je na oprezu za dvoboj Osijeka i Hajduka. Očekuje se veliki broj gostujućih navijača koji su od strane MUP-a upozoreni da ne rade nered i neprimjerena skandiranja

Admiral

Na stadionu Opus Arena u Osijeku će se u nedjelju s početkom u 17.45 sati odigrati nogometna utakmica 22. kola HNL-a između Osijeka Hajduka koju je Ravnateljstvo policije Ministarstva unutarnjih poslova proglasilo utakmicom visokog rizika.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Pozadina Vučevićeva odlaska iz Hajduka: Obećali mu pojačanja, a dočekala ga prazna blagajna 01:22
Pozadina Vučevićeva odlaska iz Hajduka: Obećali mu pojačanja, a dočekala ga prazna blagajna | Video: 24sata/pixsell

Utakmica je proglašena utakmicom visokog rizika te će policija - uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, sukladno Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika i sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14,70/19), Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 117/03, 71/06, 43/09, 34/11, 114/22) i Zakonu o javnom okupljanju (NN 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12, 114/22), poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti, navodi MUP na svojim službenim stranicama.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

S obzirom na očekivani veliki interes gledatelja te očekivani dolazak većeg broja gostujućih navijača, svi su posjetitelji pozvani da se pridržavaju odredbi vezanih uz Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, osobito vezano uz neprimjereno skandiranje, konzumaciju alkohola i uporabu pirotehnike.

- Ovim putem pozivamo sve navijače, posjetitelje i građane na fer, korektno i sportsko navijanje bez rasističkog i diskriminatornog skandiranja prije, za vrijeme i nakon utakmice, navodi se u MUP-ovom priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model
BILA JE WTA ZVIJEZDA

FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (33) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Najviši ranking u karijeri bilo joj je 26. mjesto na WTA ljestvici, imala je u sebi još koju godinu dobrog tenisa, ali odlučila se na promjenu karijere...
FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama
TRENERICA I MAGISTRA

FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama

Tamara Zubčić uvijek je podrška uz stazu, a bratu pomaže i kao pomoćna trenerica. Nekad je i sama skijala, ali se morala povući zbog zdravlja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026