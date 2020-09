Sutkinji prijete smrću zbog Đokovića?! 'Ne brini se, uskoro ćeš se pridružiti pokojnom sinu'

<p>Kada ste vi jedan od razloga zašto je najbolji tenisač svijeta ispao s<strong> US Opena</strong>, jasno je da ne možete proći po strani nezamijećeno i pitanje je trenutka kada će svi znati sve o vama.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Veličanstveni mural Đokoviću kraj Sarajeva</b></p><p>To je iskusila američka teniska sutkinja<strong> Laura Clark</strong> koju je <strong>Novak Đoković </strong>u nedjelju pogodio lopticom u grlo zbog čega su ga organizatori izbacili s turnira. Neki smatraju da je opravdano diskvalificiran, neki da mu je napravljena nepravda, no organizatori su reagirali onako kako i pravila nalažu. Ali Novakovi navijači nikako ne mogu preboljeti ispadanje svog ljubimca pa su se okomili na Lauru Clark, koja je ni kriva ni dužna postala glavna tema svjetskih medija.</p><p>No u tom žaljenju neki dobrano pretjeraju i pišu stvari koje su za svaku osudu. Novakovi navijači su se s US Opena prebacili na Instagram gdje su vrlo brzo pronašli profil od američke sutkinje pa udarili po njoj. Bilo je tu svakakvih gnjusnih uvreda zbog kojih je Clark na kraju i zaključala profil, no neke su stvarno prevršile sve granice razuma.</p><p>Ona je 2008. godine ostala bez sina koji je poginuo u biciklističkoj nesreći, a jedan od korisnika joj je napisao:</p><p>- Ne brini se, uskoro ćeš mu se pridružiti - glasi odvratni komentar.</p><p>Amerikanka je postala žrtva verbalnih napada nakon što se saznalo njezino ime i prezime, iako ga Novak Đoković u početku nije htio otkriti. U moru internet majstora i uz hrpu tehnologije koja nam stoji na raspolaganju, jednostavno je bilo nemoguće da se ne otkrije ime sutkinje zbog koje je Novak Đoković izbačen s US Opena.</p><p>I on je shvatio da ovo što se događa nije baš civilizirano pa je odlučio reagirati na Instagramu:</p><p>- Dragi moji navijači, hvala vam na svim pozitivnim porukama. Molim vas zapamtite da je linijskoj sutkinji, koju je loptica pogodila, također potrebna naša podrška. Nije napravila ništa loše. Molim vas da je podržite - napisao je srpski tenisač.</p>