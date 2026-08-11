Suzdržani navijači Dinama: 'Kaj se još mora dogoditi da dođe Livaković?' 'Preteška pobjeda'

Dinamo je u drugoj utakmici trećeg pretkola u kvalifikacijama za Ligu prvaka uspješno savladao Kauno Žalgiris 2-1. 'Modri' su izborili play-off Lige prvaka s ukupnih 7-1, a sljedeći protivnik im je norveški Viking.

'Modri' su u Litvi poveli golom Lukasa Kačavende u 19. minuti, a onda je u 56. minuti prednost povećao kapetan Josip Mišić. Dinamo je ostao s igračem manje do kraja susreta nakon što je golman Ivan Filipović zaradio crveni karton.

Navijači Dinama komentirali su ishod utakmice na društvenim mrežama.