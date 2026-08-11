KAUNO ŽALGIRIS - DINAMO 1-2 'Modri' su s igračem manje došli do pobjede i play-offa Lige prvaka, ali navijači nisu zadovoljni
NISU ODUŠEVLJENI
Suzdržani navijači Dinama: 'Kaj se još mora dogoditi da dođe Livaković?' 'Preteška pobjeda'
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Dinamo je u drugoj utakmici trećeg pretkola u kvalifikacijama za Ligu prvaka uspješno savladao Kauno Žalgiris 2-1. 'Modri' su izborili play-off Lige prvaka s ukupnih 7-1, a sljedeći protivnik im je norveški Viking.
'Modri' su u Litvi poveli golom Lukasa Kačavende u 19. minuti, a onda je u 56. minuti prednost povećao kapetan Josip Mišić. Dinamo je ostao s igračem manje do kraja susreta nakon što je golman Ivan Filipović zaradio crveni karton.
Navijači Dinama komentirali su ishod utakmice na društvenim mrežama.
- Preteško dobivena tekma.
- Za Vikinge treba istrčati " radna " momčad sa puno trke, duela i kombinatorike, da ne nabrajam znamo koji igrači iz današnje prve postave ne mogu doći u prvi plan, ako želimo pozitivu...
- Prolaz nije bio upitan, a dobro je da je i pobjeda tu. A stjecajem okolnosti uspjeli smo i isprobati igru s igračem manje. Bravo Dinamo!
- Ovim pristupom nemamo što tražiti protiv Norvežana
- Konačno bijeli dobili u gostima u Europi
- Kaj se još mora dogoditi da dođe Livaković?
- Ma Mišić je dao gol. To je to.
- Rutinska pobjeda. Sad slijede utakmice istine.
- Kako jedna skroz nepotrebna glupost može upropastiti jednu laku pobjedu
- Hitno potreban kvalitetni vratar ili će protiv Norvežana biti čupavo.
- Dobro, pobjeda je ali zašto su se tako povukli protiv puno lošijih od sebe ??
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