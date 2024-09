Varaždin daje svojim svjetskim prvacima po 5000 eura! 'Ovo je strašno, mi smo drugi u Europi'

Varaždin je lijepo dočekao svoje svjetske prvake Janu Koščak i Roko Farkaša. Oko 500 ljudi stiglo je kod vile Bedeković u baroknom gradu proslaviti s atletičarima varaždinske Slobode naslove sa Svjetskog juniorskog prvenstva u Limi.

- Hvala vam svima od srca. Baš sam sretna što sam Varaždinka i da imam toliko dobar doček. Svi smo preponosni. Hvala vam svima, bilo je jako napeto, no uspjeli smo. Moja mama i sestra Klara su sve to proživljavale, Klara će se vratiti još bolja i druge godine će one imati doček - istaknula je Jana Koščak, koja je u Limi osvojila naslov svjetske juniorske prvakinje u sedmoboju.

Roko Farkaš je pak osvojio naslov u skoku u dalj.

- Primarni cilj je bilo zlato u desetoboju, no zbog ozljede ramena to je nije bilo moguće. No, i ovako je ispalo odlično. Hvala mojim Međimurcima koji su stigli - istaknuo je Roko Farkaš, rodom iz susjednog Nedelišća.

Foto: REUTERS/PIXSELL

Ponosan i sretan bio je Patrik Koščak, trener varaždinske Slobode.

- Daj Bože još takvih rezultata, no tek za koju godinu bit ćemo svjesni ovih rezultata. Osvojili smo dva zlata i srebro te smo druga europska reprezentacija na svijetu. To je nevjerojatna stvar... Iza nas ostali su Velika Britanija, Španjolska, Francuska ili Poljska -istaknuo je Koščak dodavši da i ostali atletičari varaždinske Slobode odlično rade, no ovih dvoje sada je iskočilo.

- Kao treneru, to je nevjerojatna količina stresa, no kao roditelju izniman ponos. Imamo strašan tim i postižemo strašne rezultate - dodao je Koščak istaknuvši podršku Saveza, Grada, Županije i Hrvatskog olimpijskog odbora.

Pun ponosa bio je i predsjednik Hrvatskog atletskog saveza Ivan Veštić.

- Najljepše je kad vas doma dočekaju. Iz jednog malog Varaždina postižete vrhunske rezultate. Dokaz je to da možete ostati u Hrvatskoj i postizati takve rezultate. Mi smo druga reprezentacija u Europi, samo je Češka uspješnija, to je strašno - dodao je Veštrić.

Sa suzom u oku govorio je predsjednik Atletskog kluba Sloboda Stjepan Smernjak.

- Hvala vam jer ovo se ne događa svaki dan. Teško govorim iako nisam tremaš, no ovo je uz olimpijske medalje, zbilja vrh – rekao je Smernjak.

Suze je jedva suprezao i varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj koji je trenera Patrika Koščaka nagradio s 2000 eura, a Janu i Roka svakoga s po 5000 eura.