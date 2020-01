Suzy je dobila Messija: On ju ignorira, ona ga istetovirala!

Miss Bum Bum nagrada je koju dobiva izuzetno zgodna žena izvanredne vanjštine. Točnije, takva žena mora imati strašne atribute, takve da ostanete bez teksta.

E, to nam je Suzy Cortez, žena s najboljom pozadinom u svijetu. Tako kažu...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Suzy navija za Barcelonu i obožava se slikati u njihovom dresu, a Brazilka posebno voli Lea Messija kojemu često posvećuje objave na društvenim mrežama. Sa svojim seksi izgledom uspjela je zavesti sve bez problema, ali ne i Argentinca. Nakon niza njezinih objava, Messi, koji je sretno oženjen i ima troje djece, ju je blokirao na Instagramu.

No nju to previše ne brine. I dalje na internetskim bespućima objavljuje slike posvećene nogometašu Barcelone, a ovaj put se pohvalila i novom tetovažom.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Brazilka je još prošle godine na guzi istetovirala njegovo prezime, no ni to nije Lea previše uzbudilo. Suzy je stoga otišla korak dalje i ovaj put je na trbuh istetovirala Messija! Uporna Brazila je dala istetovirati Argentinčevu facu kako bi mogla svakodnevno provoditi vrijeme s njim, kad već ne može uživo jedan na jedan.

Miss BumBum Suzy Cortez risks Lionel Messi’s wife’s wrath by getting tattoo of Barcelona hero’s face on her groin https://t.co/4OI5ZEnzuz — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 14, 2020

Sve je napravila s nadom da će ju Argentinac odblokirati, ali dok se on premišlja, ostali fanovi itekako uživaju u njezinim krajnje provokativnim fotografijama, a ponekima baš i nije mjesto na Instagramu. No to posebno veseli dva milijuna pratitelja na njezinom Instagram profilu...