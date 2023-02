Svađa u Bayernu zbog otkaza Hrvatu. Neuer: Iščupali su mi srce! Kahn: Imat ćemo razgovor

Dok se oporavlja od teškog loma noge na skijanju, zbog koje mu je Bayern doveo zamjenu, Yanna Sommera iz Borussije Mönchengladbach, Manuela Neuera (36) zatekla je vijest o otkazu treneru golmana Toniju Tapaloviću (42), njegovu dobrom prijatelju i kumu.

- To je udarac koji me teško pogodio. Rekli su mi klupski dužnosnici, odluka je došla niotkud, i za Tonija. Ne mogu to shvatiti, baš me udarilo. Toni je oduvijek bio timski igrač, svi su ga tako gledali. Nije radio za mene 11 i pol godina, nego za sve golmane, za stručni stožer i klub. Uvijek smo razdvajali posao i privatni život. Razumijem da nisam objektivan ili vjerodostojan, ali mogu uočiti razliku. To je bio udarac koji me dotukao kad sam već bio na dnu. Osjećao sam se kao da su mi iščupali srce, nešto najbrutalnije što sam doživio u karijeri. A doživio sam puno toga - rekao je Neuer u intervjuu za The Athletic.

Dok je iz Schalkea dolazio u Bayern 2011., vrijeđali su ga navijači oba kluba i prilagodba mu je bila jako teška.

- I to je bilo brutalno, narasla mi je debela koža, ali ovo što se sad dogodilo na sasvim je drugoj razini. Svi u našoj skupini golmana bili su rastrgani na komade. Ljudi su počeli plakati. Mislim da to sve govori. Mi golmani smo tim u timu, ali Toni je bio popularan među svima - rekao je Neuer.

Sportski direktor Hasan Salihamidžić objasnio je da su "razlike, pogotovo zbog načina na koji su radili zajedno, dovele do toga da se raziđu".

- Nije bilo razloga koji sam mogao shvatiti, rekli su stvari s kojima se ne slažem. Ništa što sam čuo ne bi isključivalo mogućnost da ljudi razgovaraju i riješe nesuglasice - rekao je legendarni golman Bayerna i dodao:

- Svih ovih godina nikad nisam čuo nijednog trenera da je rekao nešto loše o Toniju. Pitajte Pepa Guardiolu i njegov tim, odnosno Carla Ancelottija ili Niku Kovača. Curenje informacija iz stožera? Ne, 100 posto. Toni to nikad nije radio ni pod jednim trenerom. Razmišljao sam o svemu, pa i o svojoj budućnosti u klubu, ali dužnosnici Bayerna uvjeravali su me da mi ne rade to jer me žele povrijediti. Rekao sam im da se ne slažem s tim razlozima i osjetio da su me saslušali. To je odluka kluba i moram je prihvatiti.

Što mu taj slučaj predstavlja, upitali su ga.

- Veliko razočaranje. Ovdje se radi o ljudskoj strani stvari, načinu na koji se postupalo s cijenjenim zaposlenikom. U Bayernu želimo biti drugačiji, želimo biti obitelj. A onda se dogodi nešto što nikad prije nisam doživio. Tužna stvar za sve, klub, Tapu, za stožer i sve golmane, uključujući i mene. Ipak, s jedne sam strane čovjek, a s druge profesionalac - rekao je Neuer.

Predsjednik uprave Bayerna, bivši golman Oliver Kahn, oštro mu je odgovorio.

- To nije dobro za Manuela kao kapetana, a ne predstavlja ni Bayernove vrijednosti. Takve izjave dolaze u potpuno krivo vrijeme jer su pred nama jako važne utakmice. Neuer se osjetio osobno pogođen, to morate razumjeti do određene mjere. Znali smo to čim smo mu rekli odluku, nije je sjajno primio. Slično sam prošao ja u njemačkoj reprezentaciji 2004. Sepp Maier osjetio je da ga je savez izdao. Bio sam razočaran i ljutit, ali sam znao da je prioritet momčadi zajednički cilj. To mi je bilo važnije od osobnih osjećaja i zato nisam javno istupao. Manuel je napravio suprotno. Imat ćemo vrlo ozbiljan razgovor o tom potezu - kazao je Kahn.

