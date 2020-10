Svaki drugi klub ima Hrvata, ali pola ih nije u reprezentaciji!?

<p>Ako računamo i stručni stožer onda točno pola klubova Lige prvaka u novu sezonu, koja počinje danas, ulazi s nekim Hrvatom. A 14 naših igrača koji će ove sezone loviti najprestižniji klupski pehar u nogama već imaju 325 utakmica u Ligi prvaka! Respect...</p><p>No, karte su se poprilično izmiješale pa od petorice Hrvata koji su osvajali Ligu prvaka trojica kreću s drugim klubovima: <strong>Ivan Rakitić</strong> prvi put sa Sevillom, <strong>Dejan Lovren</strong> prvi put sa Zenitom i <strong>Ivan Perišić</strong> s Interom, nakon što je lani trijumfirao s Bayernom. <strong>Luka Modrić</strong> je nezamjenjiv u Realu, a <strong>Mateo Kovačić</strong> će opet pokušati dogurati što dalje u dresu Chelseaja.</p><p>Prvi će put u elitnom natjecanju sigurno zaigrati <strong>Duje Ćaleta Car</strong> (24) u Marseilleu, a debitantski nastup vrebat će <strong>Ivo Grbić</strong> (24) u Atleticu, Roko Baturina (20) u Ferencvarosu i <a href="https://www.24sata.hr/sport/milan-i-juventus-u-borbi-su-za-novog-hrvatskog-supertalenta-722583">Luka Sučić</a> (18) u Salzburgu.</p><h2>Hrvati u Ligi prvaka 2020/21.</h2><p>Zanimljivo, od svih tih igrača gotovo ih pola nije u reprezentaciji! U Dalićevom su kadru Modrić, Lovren, Vrsaljko, Kovačić, Perišić, Brozović, Pašalić i Ćaleta Car. Rakitić i Ćorluka su se oprostili od reprezentacije, Mitrović je već dugo "out" zbog ozljeda, a Grbić, Kotarski, Baturina i Sučić čekaju poziv i šansu.</p><p>Kad je riječ o favoritima, kladionice su podijeljene, ali prosječan je tečaj na Manchester City i Bayern 5. Na Liverpool je 7.5, PSG 11, Real 13, Juventus i Barcelonu 15... <strong>Robert Lewandowski</strong> najveći je zicer za prvog strijelca (koeficijent 5), slijede Ronaldo (7), Mbappe (7.5), Messi (8), Haaland (9), Salah (11), Neymar (13)...</p><p>Plasman u skupinu Uefa nagrađuje s 15,25 milijuna eira, pobjeda je 2,7 milijuna, remi u skupini 900.000 eura, a pobjednik finala dobit će, na sve što je ranije skupio, još 19 milijuna eura. Cjenik, dakle, Uefa nije mijenjala. I to je jedna od rijetkih stvari koje su ostale iste kao u "staro normalno".</p><p>Sve ostalo... Grupna faza počinje tek u drugoj polovici listopada, kad se inače igralo treće kolo. Publike na tribinama smije biti 30 posto kapaciteta, ako nacionalni stožeri i to dopuste. S tendencijom prema praznim tribinama više nego punom kapacitetu. Prijelazni rok završio je neprirodno kasno, u ligama petice 5. listopada, igrači se testiraju dva do tri puta tjedno, iz sata u sat mijenja se izgled momčadi zbog pozitivnih nalaza ili izolacije...</p><p>Ali Liga prvaka ide dalje. Opet s Hrvatima u vrlo važnim ulogama. U zadnjih sedam godina, od 2013. i Mandžukića s Bayernom, neki je hrvatski nogometaš osvajao klempavi pehar. Pa neka i ove sezone to bude jedna od rijetkih stvari koja se ne mijenja...</p>