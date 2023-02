'Svatko ima loše dane, događa se to i Dinamu i Hajduku...'

Kranjčevićeva i uvijek opasna Lokomotiva po drugi put ove sezone bili su kobni za Osijek. No, na sreću 'bijelo plavih', drugoplasirani Hajduk nije iskoristio njihov kiks pa je razlika između ova dva kluba ostala četiri boda. Osječani neuvjerljivu igru iz prošlog kola imaju priliku ispraviti u subotu od 17.10 kada u Gradski vrt dolazi Slaven Belupo u sklopu 21. kola HNL-a.

Osijek je u zimskom prijelaznom roku ostao bez trojice najboljih igrača Kleinheislera, Belje i Ivušića, a to se itekako osjeti na igri i padu kvalitete. No, klub se ne može pojačati zbog zabrane transfera pa se Rene Poms mora osloniti na ono što ima.

Koprivničani su u prvoj međusobnoj utakmici ove sezone remizirali s Osijekom u gostima, u danima mandata Nenada Bjelice. U uzvratu u Podravini Osječani su im uzvratili duplom porcijom, pobjedom od 4-0.

Zašto na klupi protiv Lokomotive sjedi kapetan Mile Škorić i jedini reprezentativac, ako nije bio spreman, onda nije ni trebao ići u Zagreb. Ja tvrdim da ne bismo izgubili da je on igrao, rekao je jedan novinar treneru Osijeka Reneu Pomsu.

- Poštujem vaše mišljenje. Poštujem Mileta, on je kapetan kluba, napravio je veliki posao za klub posljednjih godina. No, u ovome trenutku se vraća nakon teške ozljede. Izgubio je puno mjeseci, tek se oporavio. Spreman je, ali u zadnjih 15 utakmica Žaper, Barišić i Čeberko odradili su sjajan posao. Pobijedili smo deset puta i dvaput remizirali za to vrijeme. Oni su odradili sjajan posao i poštujem ih. U sportu je prošlost super za lijepo sjećanje, ali svaki sportaš se mora svaki dan dokazivati. Jako puno vjerujem Škoriću, važan je za momčad, ali poštujem mlade igrače koji su sjajno igrali. Bit će do kraja prvenstva prilike za njega. Ovo je proces i naš sustav. Ja sam skoro 40 godina u nogometu. Imao sam sedam godina kad sam krenuo trenirati. Bio sam oduševljen, ali ono što me najviše fasciniralo je kako momčad funkcionira. Momčad je najbitnija, ne pojedinci. Mile je spreman, važan je za našu momčad i nadam se da će dati sve od sebe kad bude igrao - rekao je Poms.

Protiv Lokomotive je mijenjao formaciju, hoće li i ovaj put?

- Imam neke ideje. Špoljarić nije bio spreman pa sam zato mijenjao formaciju. Imamo najbolje ideje za ovu utakmicu, ali kada izgubiš, lako je reći ovo je bilo loše. U prethodnim utakmicama smo mijenjali formacije, pobijedili smo i svi su bili zadovoljni. Neću ništa dovoditi u pitanje jer smo izgubili jednu utakmicu. Ovo je normalno, to je proces. Izgubili smo važne igrače. Ne želimo gubiti, ja sam osoba koja mrzi gubiti jer sam ja odgovoran za to, nije lijepo izgubiti. No, moraš prihvatiti da imaš takve utakmice u nogometu. Ne znam nijedan klub koji je sve pobijedio. Ako smo nešto naučili iz te utakmice, to može biti pozitivno za nas u budućnosti - kazao je trener Osijeka pa pojasnio poraz od Lokomotive.

- Bilo je puno propusta u našoj igri i puno razloga zašto nismo dobro odigrali. Analizirao sam sve, ali što sada da radimo. Vidio sam momčad kako trenira, vjerujem da ćemo sutra dati sve od sebe da pobijedimo.

Slaven Belupo je postao crna mačka za Osijek, pogotovo na domaćem terenu. Već tri utakmice zaredom u Gradskom vrtu ih nisu uspjeli srušiti.

- U nogometu ima tih rivaliteta. Nekad ti netko ne paše kući, nekad se osjećaš dobro u gostima. Ovaj podatak je specifičan, zadnje tri utakmice kod kuće nismo pobijedili. Zoran Zekić sigurno tu igra bitnu ulogu, dobro se osjeća ovdje, kvalitetan je trener. Sigurno je posložio stvari kako želi. Oni su dobra ekipa, mi imamo kvalitete, želje i znanja da taj niz prekinemo u subotu - rekao je Vedran Jugović.

Može li vas ova loša forma Hajduka i Dinama motivirati?

-. Nama je cilj svaku sljedeću utakmicu pobijediti. Mislim da je obaveza svih nas koji oblačimo ovaj dres da izgaramo i damo sve od sebe da pobijedimo. U nogometu ima loših dana pa onda i boljih, događa se to i Dinamu i Hajduku. U HNL-u su neke ekipe koje nisu prije igrale značajniju ulogu, ali su se podignule kvalitetom. Nigdje ne možete upisati tri boda unaprijed. Analize i treninzi služe svima da budu bolji, svi žele pobijediti sve, ali to nije moguće. Zbog toga radimo i treniramo, težimo na tome da što više utakmica pobijedimo.

