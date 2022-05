Sve bliže Dinamu? Marokanski mediji opet Vahi 'dali otkaz'

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

'Želimo jasno reći da to nije istina i da je on i dalje izbornik reprezentacije. Nismo imali nikakav sastanak s njim jer je on i dalje na odmoru', poručili su iz marokanskog nogometnog Saveza o otkazu Vahida Halilhodžića

Nije prvi, a očito ni zadnji put, da iz marokanskih medija stiže vijest kako Vahid Halilhodžić (69) više nije izbornik tamošnje nogometne reprezentacije, ali ako je za vjerovati onima koji mu daju posao - to nije istina. A oni valjda znaju je li im bosanskohercegovački strateg i dalje na klupi ili nije. - Želimo demantirati vijesti koje su objavili pojedini mediji o tome da je gospodin Halilhodžić dobio otkaz. Želimo jasno reći da to nije istina i da je on i dalje izbornik naše reprezentacije. Nismo imali nikakav sastanak s njim jer je on i dalje na odmoru i vratit će se u Maroko ovaj tjedan - stoji u priopćenju nogometnog Saveza. Sličan slučaj Halilhodžić je već prošao na klupi Obale Bjelokosti kad je izborio plasman na Svjetsko prvenstvo, ali tamo nije otišao jer su ga se riješili prije puta u Južnoafričku Republiku. Podsjetimo, već se neko vrijeme spominju nesuglasice koje je Vaha imao s 'otpisanima', a to su Hakim Ziyech (Chelsea), Noussair Mazraoui (Ajax), Adel Taarabt (Benfica) i Amine Harit (Marseille) za koje je rekao da ih neće zvati natrag. No, predsjednik Saveza Fouzi Lekjaa pokušao je pomiriti stvari, natuknuo je da bi se spomenuti možda i mogli vratiti, a pitanje je kako će na sve reagirati Halilhodžić kad se vrati s odmora. Nije tajna da ga mnogi žele na svojoj klupi, a navijači bi ga voljeli vidjeti i na onoj na kojoj je sjedio 2010. i 2011. godine, a to je ona zagrebačkog Dinama. Na pitanje hoće li se vratiti u Zagreb žestoko se nasmijao: - Teško je to… Jednom je Zdravko Mamić ušao u svlačionicu, izrekao riječi koje ja nisam cijenio, došlo je do malog sukoba. Kasnije se on ispričao, život teče dalje i ja želim Dinamu puno sreće i uspjeha - rekao je Halilhodžić u razgovoru za Novu TV. Bilo kako bilo, ta opcija nije nemoguća. Bez obzira na osvajanje naslova ili ne, pitanje je hoće li Ante Čačić (68) i iduće sezone biti na klupi 'modrih', a to je nekako teško za očekivati. Spominje se i dolazak sadašnjeg trenera Rijeke Gorana Tomića, neki su govorili i o povratku Nenada Bjelice, ali Vaha bi mogao biti taj koji će udariti šakom o stol u maksimirskoj svlačionici...