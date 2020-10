Sve sam dogovorio s Napolijem, ali transfer je na kraju propao

Zadovoljan je bio Toma, Napili ga je htio i mogao platiti, a Bordeauxu treba novac. Svi su bili za posao, ali se ispriječio financijski fair play, koji Napoliju priječi kupovinu. Talijani su htjeli posudbu, ali Francuzima novac treba odmah...

<p>Što se mene tiče, ja sam dogovorio sve svoje uvjete s <strong>Napolijem</strong>, ali problem je što se klubovi nisu uspjeli dogovorili, tako da po svemu od cijele priče na kraju neće biti ništa. Naravno, ako se nešto bitno ne promijeni u zadnjih nekoliko dana prijelaznog roka, otkrio nam je <strong>Toma Bašić</strong> (23), koji je bio blizu transfera u talijanski Napoli.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Bašić u karanteni</b></p><p>U cijeloj ovoj priči zanimljivo je što su sve tri strane bile za transfer, ali se posao ipak nije odradio. Bašić je bio više nego li zadovoljan uvjetima, Bordeaux je bio zadovoljan odštetom od 15-ak milijuna eura, koju je Napoli bez problema mogao isplatiti. Ali, ispriječio se financijski fair-play!?</p><p>Napoli je nedavno od Lillea kupio Nigerijca <strong>Victora Osimhena </strong>za 70 milijuna eura i "ušao u crveno". Iako imaju novac za Bašića, ne smiju ga kupiti da ne prekrše Uefina stroga pravila o transferima, pa su ponudili Bordeauxu model posudbe s otkupom ugovora iduće sezone, no "žirondinci" su u velikim financijskim problemima i novac trebaju odmah. Da nisu, ne bi ni prodavali Bašića kojim su i više nego zadovoljni.</p><p>Kako će se i hoće li se ova pat pozicija razriješiti u narednih nekoliko dana teško je i predvidjeti, kao i hoće li za Bašića doći neka nova ponuda. Jer, interesa ima, u igri su i Milan, i Cagliari... Ali najuporniji je Napoli, koji bi i Bašiću najviše odgovarao, jer je klub koji je ozbiljno krenuo u napad na vrh Serie A.</p><p>- Drago mi je da sam došao na nivo na kojem me žele ozbiljni klubovi, kao i da mogu birati između više opcija. Lijep je to osjećaj... A što se tiče konačnog ishoda, stvarno se ne zamaram previše jer i onako ne mogu previše utjecati na sve što se događa. Eto, i s Napolijem sam bio sve dogovorio, a transfer se ipak nije realizirao. Ništa, gazimo dalje, kako bi rekao Igor Tudor... - zaključio je dobro raspoloženi Toma.</p>