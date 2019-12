'Sve je bilo u dimu, panici... Ni vodu nam nisu dali da pijemo'

U početku smo im malo zavidjeli, priznajemo. Dok smo se mi smrzavali, doduše, srećom ne baš previše, oni su uživali u - ljetu. Pravom ljetu, ne onom babljem.

- Sve je bilo super do posljednja dva dana kada se temperatura popela i do 48 stupnjeva. Bilo je baš pakleno - javio nam je inicijalne dojmove nakon desetodnevnih priprema u Australiji izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak.

Sada smo već nekako manje zavidni, ali, štoviše, presretni što su se uopće u kompletu i na vrijeme vratili kući. Požari koji ovih dana haraju Australijom prijetili su 'barakudama' da Božić proslave u - Sydneyju.

- Taj pretposljednji dan bila je baš panična situacija. Upozoravali su da se ne izlazi van, da se ne konzumira voda do 17 sati, da se ne peru automobili... Sve je bilo u dimu, baš se osjetilo u gradu, pa je upitna bila i ta naša zadnja utakmica hoće li se uopće odigrati. Srećom, popodne je zapuhao vjetar pa se raščistilo sve. Čuo sam se baš sa Zvonimirom Kurtovićem, koji nam je cijelo vrijeme pomagao, da je još uvijek tako, vatra se probila na 30 kilometara od Sydneyja, brane ta ruralna područja, čak su i dva vatrogasca izgubila život.

Foto: HVS

Nažalost, majka priroda još je jednom pokazala svoje najoštrije zube. Međutim, voljeli bismo znati jeste li se u ova četiri dana od povratka uspjeli priviknuti na našu vremensku zonu, vrijeme i... Blagdanski stol.

- Osobno se nisam uspio odmoriti, jet-lag još uvijek utječe na mene i, evo, jučer sam se vrlo rano probudio makar kažu da je lakše kada se vraćaš nazad. Još ovo vrijeme, hrana, piće... No to smo sve ukalkulirali, jučer smo se opet okupili i sada moramo što prije ući u normalan način rada.

Između rada i treninga, a prije panike zbog požara, igrači i stožer uspjeli su vidjeti najbolje od Sydneyja. Makar mnogi već to jesu u nekoliko navrata.

- Uspjeli smo vidjeti Harbour Bridge, znamenitu Operu, Bondi Beach....

I puno Hrvata na tribinama.

- Hvala im svima, zaista. Bilo ih je puno, na ovoj zadnjoj utakmici na Olimpijskom bazenu, neću pretjerati, ali 70 posto je navijača bilo u našim dresovima, kapama, sa šalovima, zastavama, kasnije smo se i družili, fotografirali. Bili su s nama su bili i konzul Ivica Glasnović i ambasadorica Betty Pavelich. Uvijek je tamo specifična situacija kada dođu hrvatski sportaši.

Foto: HVS

Osmijeh na licu i Srbija u Beogradu

Hrvatska je, samo za informaciju, nimalo manje važnu u svjetlu skorašnjeg Europskog prvenstva u Budimpešti (12. - 26. siječnja), pobijedila domaćine koje vodi Elvis Fatović u sve tri utakmice (10-8, 12-11, 9-7).

- Prvo moram reći da smo imali fantastične uvjete za rad, od smještaja, bazena, teretane, sve je bilo na idealnoj razini i odradili smo što smo htjeli. To me čini sretnim i zadovoljnim jer sam dobio što sam tražio. Ovaj je dio ionako bio baziran na tom kondicijskom dijelu, a sad slijedi ono brušenje forme.

Nas zanima koliko ste zadovoljni s formom naših "prorekovaca", golmana Marka Bijača i kapetana Andra Bušlje oko kojih ste emitirali najveću zabrinutost?

- Marko pet mjeseci nije branio, to je ogromna stanka i naravno da me brinulo. Andro, pak, u Pro Reccu ne igra prvenstvo, a u Ligi prvaka vrlo malo, pa sam ga gurao u svim utakmicama. Također, s nama ovdje zbog ozljeda nisu bili ni Šetka i Krapić, neki u klubu nisu bili u dobroj formi. No sada je nakon ovih 10 dana slika bolja, dečki jednostavno kada dođu u reprezentaciju, preporode se. I meni se vraća sada osmijeh na lice.

Još kad bi i pala Srbija u Beogradu u nedjelju u Svjetskoj ligi.

- Pitanje je kako ćemo reagirati nakon ovog povratka u Australiju, nemamo rezultatskog imperativa i bitno je samo da se što prije vratimo u kolosijek. U jednom smo trenutku u Savezu razmišljali da idemo s B reprezentacijom, no budući da smo otkazali turnir u Crnoj Gori početkom siječnja, jer smo s njima i Njemačkom u skupini, sada nam je ta utakmica sa Srbijom itekako potrebna. Potom se opet okupljamo 2. siječnja kada nam dolaze Rusi na završne pripreme i nadam se da ćemo spremni dočekati 16. i Nijemce koji su najviše od svih napredovali u zadnje dvije-tri godine.