Sve je spremno za Armagedon! Pratite izvlačenje uživo večeras

<p>Došao je i taj trenutak! U subotu od 20 sati saznat ćemo tko su parovi četvrtfinala <strong>Armagedona </strong>i tko će na najtežem putu do finala osigurati ugovor s <strong>KSW-om</strong>. Prijenos izvlačenja parova pratite uživo na <a href="https://www.youtube.com/watch?v=oc0fLThmmz0&fbclid=IwAR2Cc0uLVyFREyB3mTZBalFFLv9gcxCLWJzqTYrVEtgMQl9w_Q1Vyw954QQ" target="_blank">YouTube kanalu 24sata</a>, koji vam donosimo u suradnji s najjačom hrvatskom MMA promocijom<strong> FNC-om.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prijenos uživo od 20 sati</strong></p><p>Nakon suradnje na trećoj priredbi <strong>Fight Nation Championshipa</strong>, 24sata i hrvatska MMA promocija nastavljaju dalje i na Vaše ekrane donose nešto dosad neviđeno na ovim prostorima! Borci s prostora bivše Jugoslavije naveliko se spremaju za <strong>Armagedon</strong>, borilački spektakl u kojem će glavna nagrada biti vrijedan ugovor s poljskim <strong>KSW</strong>-om, dok će pobjednici po kategorijama dobiti ugovor na tri borbe u FNC-u!</p><p>A vi ćete ne samo borbe, već i sve ono što prethodi minutama u kavezu ekskluzivno moći pratiti na YouTube kanalu i portalu 24 sata.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Na treningu s Draženom Forgačem</strong></p><p>Idejni začetnik borilačkog spektakla je predsjednik FNC-a i glavni trener <strong>ATT-a</strong> <strong>Dražen Forgač</strong>, koji je s partnerima <strong>Bobom Bermanom</strong> i <strong>Narcisom Mujkićem</strong> oplemenio hrvatsku i regionalnu MMA scenu. Osam boraca u četiri težinske kategorije (66kg, 70kg, 77kg i 84kg) tražit će svoj put do pobjede, a na tom putu stajat će im najperspektivniji mladi borci regije.</p><p>Ovaj format natjecanja, ali i samog showa, promijenit će živote boraca koji će kroz cijeli proces priprema za borbu prolaziti uz kamere te će javnost moći vidjeti koliko je truda i rada potrebno da bi borbu završili u par sekundi ili isto tako izgubili za toliko vremena.</p><p>Od boraca iz regije do naslova prvaka Armagedona put neće biti lak, ali onome koji dođe do trona, više ništa neće biti isto.</p><h3>Popis boraca na FNC Armagedon: </h3><p><strong>Kategorija do 66 kg:</strong></p><p><strong>Kategorija do 70 kg:</strong></p><p><strong>Kategorija do 77 kg:</strong></p><p><strong>Kategorija do 84 kg:</strong></p>