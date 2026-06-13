Dalić slaže zadnje kockice za Englesku: najveća dilema su treći stoper i centarfor, a Hrvatska bi mogla krenuti u 3-5-1-1
Doznajemo: Dalić već u glavi ima sastav za Englesku!? Velika dvojba tko kreće u vrhu napada
Hrvatskoj je ostalo još samo tri dana do prve utakmice s Engleskom i početka Svjetskog prvenstva u SAD-u. Izabranici Zlatka Dalića pripremaju se u miru u svom trening kampu u Alexandriji, prate što se događa na Mundijalu, razmišljaju o svemu što ih ovdje čeka sljedećih tjedana. A u svakodnevnim razmišljanjima je i izbornik koji traži početni sastav za Engleze.
Pokretanje videa...
Tu je ostalo još jako malo otvorenih pozicija, čini se kako Dalić još mora pronaći trećeg stopera i centralnog napadača, kako su sve ostale pozicije popunjene u njegovoj glavi. Hrvatska će zaigrati u 3-5-2 (ili 3-5-1-1) sustavu u kojem će Dalić zgusnuti sredinu terena brojnim znalcima, pokušati s "vatrenima" osigurati posjed i kontrolu lopte. Ili kako to kažemo, "umrtviti" suparnika.
Livaković će sigurno biti "jedinica", a ziceri u obrambenoj trojci čine nam se Vušković i Gvardiol. Najveća je gužva na poziciji trećeg (desnog) stopera, tu bi i dalje malu prednost dali Šutalu, ali minutama se nadaju i Ćaleta-Car. Tu je nekako sve otvoreno, Šutalo je napravio veliku pogrešku (kod prvog gola) protiv Belgije, to ga je malo udaljilo iz prvih 11.
Vezni red ne bi trebao biti upitan, tu će ordinirati Modrić, Kovačić i Petar Sučić. Jasno, još je pitanje na koji će način Dalić pozicionirati svoja tri veznjaka u sredini terena, tko će imati kakvu ulogu u momčadi. Ta trojica trebali bi nam osigurati posjed, držati loptu daleko od Engleza. Stanišić i Perišić će popuniti bočne pozicije.
Prilično je izvjesno kako će jednu od ofenzivnijih uloga popuniti Martin Baturina koji na pripremama djeluje svježe i opasno, čija je partija protiv Belgije zadovoljila izbornika. Baturina je jak na lopti, često i opasan po suparnika, a može se spuštati u sredinu terena, pomoći našim veznjacima u kreaciji i kontroli posjeda lopte.
I sad ostaju napadači, točnije jedan - centarfor. Za tu poziciju konkuriraju Kramarić, Musa, Budimir ili Matanović, a naš je subjektivni dojam kako će se izbornik tu odlučiti za nekog pokretnijeg napadača. U prijevodu, Kramarića ili Musu. Budimir i Matanović djeluju kao pravi sidruni, a Daliću treba netko tko će ganjati dubinu. I čini nam se da je baš tu najveća borba, hoće li u vrhu napada startati Kramarić ili Musa.
Vjerojatni sastav
Hrvatska (3-5-1-1) - Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, P. Sučić, Kovačić, Perišić - Baturina - Kramarić (Musa)
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+