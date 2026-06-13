Doznajemo: Dalić već u glavi ima sastav za Englesku!? Velika dvojba tko kreće u vrhu napada

Hrvatskoj je ostalo još samo tri dana do prve utakmice s Engleskom i početka Svjetskog prvenstva u SAD-u. Izabranici Zlatka Dalića pripremaju se u miru u svom trening kampu u Alexandriji, prate što se događa na Mundijalu, razmišljaju o svemu što ih ovdje čeka sljedećih tjedana. A u svakodnevnim razmišljanjima je i izbornik koji traži početni sastav za Engleze.

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Tu je ostalo još jako malo otvorenih pozicija, čini se kako Dalić još mora pronaći trećeg stopera i centralnog napadača, kako su sve ostale pozicije popunjene u njegovoj glavi. Hrvatska će zaigrati u 3-5-2 (ili 3-5-1-1) sustavu u kojem će Dalić zgusnuti sredinu terena brojnim znalcima, pokušati s "vatrenima" osigurati posjed i kontrolu lopte. Ili kako to kažemo, "umrtviti" suparnika.

Livaković će sigurno biti "jedinica", a ziceri u obrambenoj trojci čine nam se Vušković i Gvardiol. Najveća je gužva na poziciji trećeg (desnog) stopera, tu bi i dalje malu prednost dali Šutalu, ali minutama se nadaju i Ćaleta-Car. Tu je nekako sve otvoreno, Šutalo je napravio veliku pogrešku (kod prvog gola) protiv Belgije, to ga je malo udaljilo iz prvih 11.

Alexandria: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vezni red ne bi trebao biti upitan, tu će ordinirati Modrić, Kovačić i Petar Sučić. Jasno, još je pitanje na koji će način Dalić pozicionirati svoja tri veznjaka u sredini terena, tko će imati kakvu ulogu u momčadi. Ta trojica trebali bi nam osigurati posjed, držati loptu daleko od Engleza. Stanišić i Perišić će popuniti bočne pozicije.

Prilično je izvjesno kako će jednu od ofenzivnijih uloga popuniti Martin Baturina koji na pripremama djeluje svježe i opasno, čija je partija protiv Belgije zadovoljila izbornika. Baturina je jak na lopti, često i opasan po suparnika, a može se spuštati u sredinu terena, pomoći našim veznjacima u kreaciji i kontroli posjeda lopte.

I sad ostaju napadači, točnije jedan - centarfor. Za tu poziciju konkuriraju Kramarić, Musa, Budimir ili Matanović, a naš je subjektivni dojam kako će se izbornik tu odlučiti za nekog pokretnijeg napadača. U prijevodu, Kramarića ili Musu. Budimir i Matanović djeluju kao pravi sidruni, a Daliću treba netko tko će ganjati dubinu. I čini nam se da je baš tu najveća borba, hoće li u vrhu napada startati Kramarić ili Musa.

Vjerojatni sastav

Hrvatska (3-5-1-1) - Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, P. Sučić, Kovačić, Perišić - Baturina - Kramarić (Musa)