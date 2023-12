Sve najbolje hrvatske sportašice dolaze iz borilačkih sportova! Matešu brine otvaranje OI-ja...

Sandra Perković sišla je s trona nakon gotovo desetljetne vladavine, a na njezino su mjesto nahrlile 'fajterice'.

Jer dok je činjenica da su za ekipu godine nominirane isključivo ekipe iz inače pojedinačnih sportova (nagradu osvojila karate reprezentacija) priča za sebe o groznom stanju ekipnog sporta u Hrvatskoj, znakovito je i da su sve nominirane sportašice iz borilačkih sportova. Baš sve!

Lena Stojković (taekwondo) i Barbara Matić (judo) podijelile su nagradu, a ostale se finalistice izbora bave kikboksom i jiu-jitsuom.

- Drugu godinu za redom sam sportašica Hrvatske, ove sam godine prvi put spojila svjetsku i europsku medalju. Meni i hrvatskom judu nedostaje još olimpijska - rekla je Barbara, a Lena je dodala:

Lena Stojković i Barbara Matić sportašice Hrvatske

- Zahvala ide i mom klubu Marjanu jer premda je taekwondo individualni sport, mi smo obitelj i sama ovo ne bih uspjela. A 2024. godinu moj trener Veljko Laura i ja napadamo jako! Osjećam se jako dobro i jedva čekam u četvrtak na trening! - rekla je i odmah krenula kući za Split jer ju je ujutro čekao trening.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Karatistice su treći put za redom ekipa godine pa je Lucija Lesjak naglasila:

- To je dokaz da možemo jako puno. A iduće nam je godine izazov EP u Zagrebu u svibnju.

Cernogoraz sportaš Hrvatske: Osjećam pritisak uoči OI-ja

Giovanni Cernogoraz dobio je nagradu za sportaša godine:

- Nedostajalo mi je do ove godine u kolekciji svjetsko zlato, a došlo je i europsko, tako da bolje nije moglo. Olimpijske igre? Da, malo osjećam pritisak, kao uvijek...

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Srebrni veslač iz Tokija Damir Martin otkrio je detalj iz olimpijskog sela:

- Nadam se da će nam se u Parizu priključiti više ekipnih sportova, oni nose atmosferu, a to se potom odražava i na rezultate. Moj san o olimpijskom zlatu nije gotov, Novozelanđanin koji me pobijedio na prošlim Igrama tada je imao 38 godin, ja ću u Parizu imati 36. Da, na vrijeme sam izborio OI, nisam bio 'kampanjac', kao u školi. I nema veze što se veslanje neće održati u Parizu nego izvan grada, ne idete na OI razgledavati!

Sinković: Hrvatska među lošijima po pretilosti

A i u Parizu ponajveći hrvatski aduti za odličje bit će braća Sinković, koji su ovaj put dobili nagradu kao par, posada ili štafeta godine te kao sportski promicatelji Hrvatske u svijetu, uz "vatrene". Izašli su na pozornicu nakon pjesme "California Dreamin'".

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Kad sam čuo tu pjesmu, razmišljao sam da možda i ne budemo prestari da i tamo veslamo, na OI-ju u Los Angelesu 2028. - našalio se Valent Sinković pa nastavio:

- Ova nam je godina bila posebna, a u Parizu nas čeka spektakl i jedva čekamo. Promijenili smo opet disciplinu i zapravo je za to kriv Marin Čilić! Naime, kad smo nastupili na njegovom humanitarnom turniru, rekao mi je "Više nisi tako eksplozivan, malo si slab" i onda sam shvatio da je stara disciplina prikladnija za našu dob, jer se u dvojcu bez kormilara ne treba tako eksplozivno veslati kao na pariće. Prvi put smo dobili nagradu kao promicatelji sporta i to je posebna čast. Jedna smo od lošijih nacija u Europi po pretilosti pa želimo pomoći da budemo zdravija nacija.

Brat Martin nadovezao se:

Čilić: Još ne idem u mirovinu

- Uh, ja sam već mislio da će brat reći kako prelazimo u tenis! Vjerujemo u rad i trud, to nas je i dovelo do ovdje i možemo ponoviti uspjehe. Ali ako brat predlaže da igramo teniske parove, probat ćemo i to, haha!

Marin Čilić nasmijao se iz prvih redova, nakon što je i sam primio HOO-ovu nagradu, za humanitarni rad.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Život ide i koliko god su uvijek draga sportska postignuća, tome se bliži kraj i ovakve, humanitarne stvari me sve više ispunjavaju. To je poziv i nadahnuće, da pomažemo mladima i zajednici općenito. Otkad smo otvorili zakladu, sva djeca koju smo dotaknuli stipendijom i meni su pomogla da budem bolji na terenu i izvan terena. A meni je 2023. bila izazovna godina, prvi sam put izostajao s turnira, no pozitivni je duh tu, kao i elan da mogu dalje. Krećem u novu sezonu i nadam se da ću biti OK.

Premijer Andrej Plenković pohvalio je svoju Vladu RH da je proračun za sport u odnosu na 2016. godinu s 18 milijuna eura došao na 110 milijuna eura za sport 2024. A predsjednik HOO-a Zlatko Mateša ne miruje oko Igara u Parizu:

- Svatko je zabrinut kad vidimo plan za svečano otvaranje, da toliko ljudi bude vani, izvan stadiona, u ovo vrijeme... Nadam se da će biti lijepo kako su organizatori to zamislili...