Sve o Belichicku: Sačmaricom pucao na automate za sokove

Bill Belichick (66), američki megatrener hrvatskih korijena, ima sedam naslova u američkom nogometu. Dva je osvojio kao pomoćni trener u New York Giantsima, a čak pet kao glavni trener u New England Patriotsima.

Belichickovi su u SAD doselili davne 1897. godine, a djed Biličić i baka (rođ. Barković) porijeklom su iz Draganića. Naselili su se u malenom gradiću Monassen kraj Pittsburga kao i mnogi Hrvati tada.

- Ponosan sam na očevu obiteljsku tradiciju i hrvatsko porijeklo. Bio sam nekoliko puta u toj predivnoj zemlji - otkrio je prije četiri godine Belichick.

Posljednji Super Bowl osvojio je 2017., a vjerojatno mu je najdraži u karijeri jer je stigao u spektakularnom preokretu Patriotsa protiv Atlante u Super Bowlu.

New England je gubio 21-0, kasnije i 28-3, ali Patriotsi su se vratili te izborili povijesni naslov u jednoj od najspektakularnijih NFL utakmica ikad.

Oscarom nominirani scenaristi i producenti Paul Tamasy i Eric Johnson bacili su se na posao i žele napraviti film o tom čuvenom finalu. Film bi se trebao fokusirati na Toma Bradyja i njegovu ulogu u nevjerojatnom preokretu Patriotsa u finalu.

U filmu će biti i mrlja koja prati Bradyja i Patriotse od doigravanja 2014./2015. godine kad su namjerno ispumpali lopte na susretu protiv Indianapolis Coltsa.

Brady je tada bio kažnjen s četiri utakmice, tražilo se i izbacivanje New Englanda, ali to se nije dogodilo. Patriotsi su ispumpali čak 11 od 12 lopti (svaka momčad ima svoje lopte), što su suci primijetili na poluvremenu te ih zamijenili.

Belichick je često ispitivao granicu koliko daleko može rastegnuti pravila NFL-a. Zbog snimanja protivničkih signala kažnjen je s 500.000 dolara. Nikad nijedan trener u povijesti NFL-a nije dobio veću kaznu. Belichick je priznao krivicu, ispričao se i platio. Kažnjen je i klub, Patriotsi su morali platiti 250.000 dolara.

Belichick je znao da će mu opet trebati kanta boje. Čuveni trener veliki je ljubitelj brodova i nakon svakog osvojenog naslova mora mijenjati ime brodice koju posjeduje.

Prije više od deset godina guštao je u svom brodu koji je nazvao 'Pet prstenova', no to je bio samo kratkoročni naziv. Brodu je mijenjao ime kako je osvajao naslove. Nakon utakmice protiv Falconsa opet je promijenio ime brodu.

To je i najavio dan nakon velikog finala.

- Da, moram se baciti na posao - rekao je Belichick.

Nedugo nakon toga snimili su ga na brodu 'Sedam prstenova'.

U Hrvatskoj jednom ga je prilikom dočekao njegov prijatelj Dino Rađa.

- S Belichickom me upoznao producent s CBS televizije Pete Radovich, a prva stvar koju me zamolio bila je hrvatska zastava da je može objesiti na kuću - rekao je Rađa te nastavio:

- Bio je moj gost u Splitu prije par godina. Smjestio sam ga u hotel pokraj Dioklecijanove palače, vodio po gradu, a potom sam mu "nacrtao" što sve treba obići unajmljenim brodom.

This Bill Belichick/Dino Radja photo from @insidetheNFL is currently the most underreported story in Boston sports. pic.twitter.com/x2Pc4UEFNV