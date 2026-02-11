Sve o ždrijebu Lige nacija: Kad i gdje je prijenos? 'Vatreni' mogu na Srbiju, Uefa radi revoluciju

Hrvatska nogometna reprezentacija s velikim će zanimanjem pratiti ples kuglica u Bruxellesu u četvrtak točno u 18 sati, kad počinje ždrijeb petog izdanja Uefine Lige nacija (prijenos na Doma TV). Nakon Svjetskog prvenstva "vatreni" će se ponovno okupiti kako bi se u elitnoj Ligi A borili za prestižni trofej, ali i vrijedan financijski kolač. Momčad Zlatka Dalića natjecanje dočekuje u druge jakosne skupine, što jamči teške okršaje, ali i otvara vrata nekim iznimno atraktivnim dvobojima, uključujući i potencijalni susret visokog napona protiv Srbije, ali i još jednu reprizu s Francuzima koji su nas prije godinu dana izbacili u četvrtfinalu na penale.

Hrvatska u drugom šeširu, izbjegla Italiju i Nizozemsku

Zahvaljujući dobrim rezultatima u prethodnim izdanjima, pogotovo srebru iz 2023., Hrvatska je osigurala status nositelja i smještena je u drugi od četiri jakosna "pota". To znači da se u grupnoj fazi sigurno neće susresti s reprezentacijama Italije, Nizozemske i Danske, koje se nalaze u istoj skupini. Ipak, pogled na preostale šešire jasno daje do znanja da laganih protivnika u Ligi A jednostavno nema. U svakoj od četiri skupine naći će se po jedna reprezentacija iz svakog pota.

Prvi šešir okuplja europsku kremu i branitelja naslova Portugal, uz Španjolsku, Francusku i Njemačku. Samo nam "elf" od ponuđenih još nije bio protivnik u ovom natjecanju. Treći šešir donosi potencijalne "mine" poput Belgije i Engleske, uvijek neugodne Norveške predvođene Erlingom Haalandom te susjeda Srbije. U posljednjem, četvrtom potu nalaze se Wales, Češka, Grčka i Turska, reprezentacije koje su sposobne pomrsiti račune svakom favoritu.

Foto: Icon Sport/PIXSELL

Jakosne skupine Lige A

Pot 1: Portugal, Španjolska, Francuska, Njemačka

Portugal, Španjolska, Francuska, Njemačka Pot 2: Hrvatska , Italija, Nizozemska, Danska

, Italija, Nizozemska, Danska Pot 3: Srbija, Belgija, Engleska, Norveška

Srbija, Belgija, Engleska, Norveška Pot 4: Wales, Češka, Grčka, Turska

Skupina smrti ili lakši put? Od Haalanda do regionalnog derbija

Kombinatorika uoči ždrijeba nudi pregršt različitih scenarija, od onih koji bi se mogli nazvati "skupinom smrti" do onih koji bi, barem na papiru, ponudili nešto lakši put prema četvrtfinalu. Primjerice, Hrvatska bi mogla završiti u ekstremno teškoj grupi sa Španjolskom, Engleskom i Turskom, što bi predstavljalo pravi test snage za Dalićeve izabranike. S druge strane, kombinacija s Njemačkom, Norveškom i Walesom također ne bi bila nimalo jednostavna, ali bi možda nudila veće izglede za prolazak.

Posebnu pažnju privlači mogućnost da kuglice spoje Hrvatsku i Srbiju. Bio bi to prvi natjecateljski dvoboj ovih dviju reprezentacija nakon kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2014., kad je Hrvatska slavila u Zagrebu 2-0, dok je u Beogradu bilo 1-1. Nema sumnje da bi takav ogled, zbog svega što nosi sa sobom, bio puno više od obične nogometne utakmice i privukao bi ogromnu pozornost cijele regije.

Srebro iz Rotterdama kao motiv i obveza

Hrvatska je u ovom natjecanju prošla put od trnja do zvijezda. Iako je izbornik Zlatko Dalić u počecima bio skeptičan prema Ligi nacija, "vatreni" su je s vremenom prigrlili i ostvarili zapažene rezultate. Nakon što su u prva dva izdanja osiguravali ostanak u elitnom razredu, uslijedio je povijesni uspjeh u sezoni 2022/23.

Hrvatska je tada osvojila svoju skupinu, u spektakularnom polufinalu nadigrala domaćina Nizozemsku, da bi u finalu u Rotterdamu, pred desecima tisuća hrvatskih navijača, nesretno izgubila od Španjolske na penale. U posljednjem izdanju, natjecanje smo završili u četvrtfinalu, gdje je bolja bila Francuska, također nakon drame penala. Ti rezultati dokaz su da se Hrvatska ravnopravno nosi s najboljima i u novo izdanje ulazi s najvišim ambicijama.

Hrvatska primila medalje za drugo mjesto u Ligi nacija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Novi format i zgusnut raspored u jesenskom terminu

Peto izdanje Lige nacija donosi i neke novosti u kalendaru. Cjelokupna grupna faza, koja se sastoji od šest kola, odigrat će se u samo dva reprezentativna okupljanja. Prvi, iznimno zgusnuti termin na rasporedu je od 24. rujna do 6. listopada, kada će svaka reprezentacija odigrati čak četiri utakmice. Preostala dva kola igrat će se u studenom, od 12. do 17. u mjesecu.

Promijenjen je i sustav prolaska u nokaut fazu. Više nije dovoljno osvojiti prvo mjesto u skupini za plasman na završni turnir. Sada prve dvije momčadi iz svake od četiri skupine Lige A osiguravaju plasman u četvrtfinale, koje se igra u ožujku 2027. Pobjednici tih dvoboja idu na Final Four u lipnju, gdje će se boriti za naslov. Posljednjeplasirane momčadi ispadaju u Ligu B, dok trećeplasirane čeka doigravanje za ostanak protiv drugoplasiranih iz nižeg ranga.

U igri i bogat nagradni fond

Osim sportskog prestiža, Liga nacija postala je i značajan izvor prihoda za nacionalne saveze. Iako Uefa još nije objavila službene brojke za novi ciklus, očekuje se da će nagradni fond biti na razini prethodnog ili čak i veći. Svaka reprezentacija u Ligi A može računati na takozvanu solidarnu naknadu od otprilike 2,25 milijuna eura.

Pobjednici skupina dobivaju dodatni bonus u istom iznosu, dok konačni pobjednik natjecanja, uključujući sve bonuse, može zaraditi i do 12 milijuna eura. Za Hrvatski nogometni savez, koji je pod vodstvom Zlatka Dalića od velikih natjecanja već uprihodio desetke milijuna eura, to je još jedna prilika za financijsku stabilizaciju i ulaganje u budućnost hrvatskog nogometa.