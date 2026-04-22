Sve po starom, Stojković i Beljo: Dvije zvijezde love Mundijal, Dinamo je na korak do naslova!
ISTRA - DINAMO 0-2 Zagrepčani već za vikend mogu postati prvaci. U subotu ako Rijeka pobijedi ili remizira s Hajdukom, ili pak u nedjelju ako sami na Maksimiru svladaju Varaždin...
Dinamo je stigao do nove pobjede, na Aldo Drosini je "pala" (2-0) Istra. Puljanima su ovoga puta presudili Beljo i Stojković. Rekli bismo, "dečki s motivom", dečki koji ne posustaju. I koji se pod svaku cijenu žele dokazati Zlatku Daliću, izboriti njegovo povjerenje za nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD-u.