Sve što trebate znati o drugoj utakmici 'vatrenih': Tko sudi, gdje igramo, u kojem dresu...

Došao je i taj dan. Nakon prvog kola Svjetskog prvenstva i remija s Marokom, 'vatreni' žele doći do prve pobjede u Katru. Protivnik je Kanada s kojom se Hrvatska dosad nikad nije susrela.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bez poraza u drugom kolu SP-a

'Vatreni' su u pet dosadašnjih nastupa na SP-ima dvaput prošli grupu i oba puta osvojili medalju, dok su triput pakirali kofere prije nokaut faze. U prvim kolima su ostvarili dvije pobjede (1998., 2018.) i tri poraza (2002., 2006., 2014.), no u drugom... briljiraju! Pet utakmica - četiri pobjede i remi.

Rezultati Hrvatske u drugom kolu na SP-ima:

Gdje igramo?

Nakon Al Khora, 'vatreni' će drugu utakmicu igrati u glavnom gradu Katra, Dohi. Stadion? Khalifa International! Poljudska školjka za ovo je "mala beba". Školjka stadiona Khalifa International je spektakularna, na nju se može doći čak i vodenim taksijem. Kapacitet joj je 45.416 mjesta, a smještena je na samoj obali. Svaki će gledatelj sa svog mjesta na tribinama imati pogled i na teren i na - more. Možda će to odgovarati nekim našim reprezentativcima koji su porijeklom iz Dalmacije.

Foto: Hannah Mckay

Hrvatska protiv reprezentacija iz Sjeverne i Srednje Amerike

Protiv Kanade nismo nikad igrali, a nismo previše ni s njihovim protivnicima iz kvalifikacija. S reprezentacijama iz Sjeverne i Srednje Amerike odigrali smo tek osam utakmica, od čega pet prijateljskih, među kojima je i ona protiv SAD-a, prva utakmica 'vatrenih' u novijoj povijesti. Najviše smo se puta susreli s Meksikancima, čak šest. Pobijedili smo sve prijateljske, ali izgubili obje na Svjetskim prvenstvima. Na putu prema bronci 1998. srušili smo simpatične Jamajkance.

U kojem dresu igramo?

Vatreni su prije četiri godine u Rusiji samo dvije utakmice odigrali u prvoj garnituri prepoznatljivih dresova, protiv Nigerije i finale s Francuskom. Kvadratići nam za kraj nisu donijeli sreću.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U Katru će, pak, Hrvatska sve tri utakmice grupne faze odigrati u kvadratićima. Razlog je, između ostalog, i taj što na novim dresovima, koje su naši reprezentativci predstavili protiv Danske prije dva mjeseca, prevladava bijela boja pa mogu igrati protiv reprezentacija koje imaju crvene dresove. A to su upravo Maroko, Kanada i Belgija.

Tko sudi?

Urugvajski sudac Andrés Matonte (34) sudit će utakmicu 2. kola F skupine Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Kanade koja je na rasporedu u nedjelju. Asistirat će mu sunarodnjaci Nicolás Taran i Martin Soppi, a četvrti sudac je Peruanac Kevin Ortega. Argentinac Mauro Vigliano bit će VAR sudac, a njegov asistent Urugvajac Leodan González. Za VAR zaleđe zadužen je Argentinac Gabriel Chade.

Matonte se bavi suđenjem od 2008., u elitnom razredu urugvajskog nogometa debitirao je 2017., a na Fifinoj listi se nalazi od 2019. Bio je četvrti sudac na utakmici Senegala i Nizozemske (0-2), a Katar je upoznao prošle godine kad je sudio Arapski kup.

Unatoč mladosti, njegovo imenovanje za Svjetsko prvenstvo nije iznenadilo nikoga u Urugvaju jer se već nekoliko godina spominje kao jedan od ponajboljih mlađih južnoameričkih sudaca.

Početni sastav?

Protiv Maroka je bilo loše. Osim obrane i Luke Modrića, ništa nije funkcioniralo. Ni desna ni lijeva strana nisu imale svoj dan, pa je Zlatko Dalić odlučio napraviti neke promjene za ogled s Kanadom. Prema posljednjim informacijama, Dalić je na treningu uvježbavao formaciju u kojoj će od prve minute početi napadač Hajduka Marko Livaja! No to ne znači da će Andrej Kramarić preseliti na klupu. Preselit će, ali na desnu stranu, gdje je protiv Maroka igrao Nikola Vlašić.

I nije izgledao najbolje. Kao ni Mario Pašalić, koji je ušao umjesto Vlašića. Gotovo da nije napravio ništa. Stoga je izbornikov plan da na mjesto desnog krila zaigra Andrej Kramarić. Ne bi to bilo prvi put da Krama igra tu poziciju, igrao je u Splitu protiv Slovenije, kada smo pobijedili 3-0, a igrao je i protiv Engleske, na otvaranju Europskog prvenstva. Taj susret smo izgubili 1-0.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Istina, ni Krama nije prvu utakmicu izgledao dobro, no igrao je na poziciji koja mu ne odgovara. Kramarić je najbolje utakmice pružao kada bi igrao na polušpica, uz robusnog napadača, kao što je Marko Livaja. Tako je igrao u Dinamu, Rijeci, Leicesteru, Hoffenheimu... Protiv Maroka Hrvatska nije imala igru prema naprijed, pa su do izražaja došle Andrejove loše strane, nije robusan napadač i ne može se nadskakivati s visokim stoperima.

No Krama je šutke odradio što se od njega tražilo, a protiv Kanade će zaigrati na drugom mjestu, gdje bi mogle njegove osobine doći do izražaja. Bila je opcija da na tom mjestu zaigra i Mislav Oršić, no on se bolje snalazi na lijevoj strani, gdje se može izvlačiti na desnu nogu. Dalić jako poštuje i Marija Pašalića, no u prvoj utakmici je bio loš i teško da će početi u utakmici koju moramo pobijediti. A i Kramarić je ofenzivniji, bolji je strijelac i trebat će nam takav tip igrača.

Naslovnica 24sata odjeknula u Kanadi

Kanadski izbornik pokušao je motivirati svoje igrače porukom "sje... ćemo Hrvatsku", nakon čega smo u 24sata objavili naslovnicu s natpisom "Jezičinu imaš, vidjet ćemo imaš li mu.." sa slikom golog Herdmana s javorovim listom na strateškom mjestu.

Foto: 24sata.hr

Toronto Sun je odgovorio naslovnicom na kojoj su citirali slogan svoje NFL lige "We have bigger balls", pa je to bila i glavna tema presice.

- Znate, imat ćete problema s mojom ženom zbog te naslovnice, nemam baš toliki trbuh, kazao je dobro raspoloženi izbornik kanadske reprezentacije John Herdman, koji nam nije zamjerio. A tko ima veća mu.. tek ćemo vidjeti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Gdje gledati?

Utakmicu Hrvatska - Kanada možete gledati na Drugom programu HRT-a i platformi HRTi s početkom od 17 sati.

Najčitaniji članci