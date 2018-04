Jeličić: Nevjerojatno mi je da Hajduk sam sebe destabilizira

Derbi Hajduka i Dinama bio je top tema u HRT-ovoj emisiji Stadion.

Dinamo je pobijedio i došao na korak do naslova, a zahvaljujući sjajno odsuđenoj utakmici, Mateo Beusan nije imao puno posla analizirajući suđenje u najvećem hrvatskom derbiju.

- Ovo je bila prava reklama za HNL. Svaka čast i trenerima Nikoli Jurčeviću i Željku Kopiću, vrlo odmjerene i korektne izjave, uoči i nakon derbija. Dinamo je iskoristio svoje šanse i uz veličanstvenog Livakovića zasluženo je pobijedio - rekao je Joško Jeličić i nastavio analizirati plave i bijele u derbiju:

- Dinamo je izgledao lošije nego na utakmici u Maksimiru kad je Hajduk slavio. Oba su trenera imala jasnu ideju kako do rezultata, zato smo i vidjeli tako otvorenu utakmicu. Dinamo se jako potrošio protiv Osijeka, ima dosta problema s ozljedama i logično je bilo da plavi u prvih 20 minuta krenu agresivnije i pokušaju zabiti. I to im je uspjelo. Hajduk? Žejko Kopić nije odstupio od svoje filozofije, momčad mu ima glavu i rep, vidi se njegova ideja i sustav i to me veseli - rekao je Jeličić.

- Dinamo je u nastavku imao problema s energijom, bilo je očekivano da će pasti i tu se Hajduk nametnuo. Splićani su se dobro postavili, usko su igrali u sredini, Said je dolazio po loptu, dvojica su čuvala Futacsa, a to je ostavljalo prostor za Gyurcsa na lijevoj strani. I to je dobro funkcioniralo osim u tih prvih 20 minuta.

Jeličić ne razumije smjenu Kosa

Dinamo sad ima osam bodova više od Hajduka.

- Davno sam čestitao Dinamu na naslovu. Ovo je velika stvar, pogotovo za Nikolu Jurčevića kojeg su smjenjivali nakon poraza od Osijeka. Sad ima šansu na miru složiti respektabilnu momčad za Europu - dodao je Joško, koji smatra kako je smjena predsjednika Ivana Kosa bila katastrofalan tajming.

- Nevjerojatno mi je da je Hajduk sam sebe destabilizirao. Tajming je nevjerojatan. Imate trenera koji vas je doveo da se borite za prvaka, momčad se digla, a onda svi trpe zbog odlaska predsjednika Ivana Kosa. Pa igrači nakon utakmice na Instagramu pišu poruke podrške predsjedniku Kosu, oni su bili destabilizirani - dodao je Jeličić.

Beusan: Sve za pet

Drago mi je da neću puno pričati kao Joško, počeo je Mateo Beusan.

Derbi je sudio Mario Zebec. I odsudio je sjajno.

- Hajduk je tražio penal nakon duela Soudanija i Gyurcsa u prvom dijelu, za mene je ovo bila ispravna odluka Marija Zebeca, postoji kontakt, ali ne dovoljan za penal - počeo je Mateo Beusan.

Zebecu su se potkrale dvije greške, nije dao žuti Nižiću koji je igrao rukom, kao ni Gavranoviću za start na Bašiću.

- Nije svaka ruka za žuti karton, ali ovo je bilo za karton, Zebec je pogriješio. Pogriješio je i što nije dao Gavranoviću žuti zbog starta na Bašiću. Ruka Radoševića? Nije povećao obujam tijela, nema penala. Ispravna odluka suca - rekao je Beusan i dodao:

- Igra, igrači, publika, derbi, sve za pet - dodao je Beusan.