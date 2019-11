Sve to pruža Milano: Pivo je 50 kuna, kesteni nevjerojatnih 70

Od Bergama do Milana je nekih četrdesetak minuta. Ako vas na putu ne zadese radovi. I sudar. I gužve. Tako smo od Bergama do smještaja u Milanu putovali skoro dva sata iako je navigacija predviđala maksimalnih sat vremena. Lagana nervoza krenula je od ranih jutarnjih sati, a cijeli je dan tek bio pred nama.

Dolaskom do apartmana doživjeli smo pravo malo osvježenje. Popričali smo na engleskom i bez problema sve riješili, a lokalci su nam otkrili kako poneki punjači mogu ući u famozne utičnice bez problema, dok neki ipak trebaju adapter.koji smo nasreću nabavili. Piazza del Duomo, milanski trg Bana Jelačića u proširenom izdanju, mjesto je koje svakako valja posjetiti po dolasku u Milano.

Otišli smo tamo s ciljem pronalaska nekih navijača iz Hrvatske, ali teško je očekivati da će na radni dan netko biti na najprometnijem mjestu u Milanu već od 12 sati. Selfie štapovi, pregršt mobitela i pozera, pa ipak je Piazza del Duomo jedno od najpoznatijih i najtraženijih mjesta na svijetu za opaliti sebić, da iskoristimo novu hrvatsku riječ.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

POGLEDAJTE VIDEO

Izbjegavali smo ulaske u kadrove savršenih slika ispred milanske katedrale, a usput i spominjali hrvatske reprezentativce u opuštenom razgovoru. A onda nas je dočekalo ugodno iznenađenje. Netko je za nama povikao: 'Modrić! Šuker! Croacia!' Kolega Tironi i ja samo smo se nasmijali na ove riječi i stali na kratku raspravu s, kako smo kasnije saznali, Mustafom iz Senegala koji već 10 godina živi u Milanu.

- Dolazim iz Senegala, ali deset godina živim u Milanu. Navijač sam Intera, ali i pravi zaljubljenik u hrvatski nogomet. Godinama pratim hrvatsku reprezentaciju, navijam za Senegal i Hrvatsku. Da, znam da se u Milanu igra Liga prvaka, evo zbog vas ću navijati za Dinamo. Ne, nisam ljubitelj Atalante, moj je klub samo Inter. Brozović i Inter. Kako će završiti današnja utakmica? Evo, volio bih da zbog vas bude 1-1. Moj najdraži nogometaš je Luka Modrić, taj dečko je fantastičan. Čuo sam kako bi mogao u Inter, nadam se da je to istina - rekao je ulični prodavač.

Cijene u Milanu nisu za svačiji džep

Nogomet je tu da spaja ljude, pa tako i različite krajeve svijeta poput Senegala i Hrvatske. Popričali smo još malo s Mustafom i nastavili dalje, a miris kestena jednostavno nas je zvao da uzmemo mjericu. U Zagrebu se cijene kreću od 15 do 30 kuna, ovisno o veličini mjerice, a ova razina je ipak korak više. Mala mjerica pet eura, srednja deset, a velika simboličnih 15 eura? Ne, hvala. Ovo je samo za one koji su stvarno željni te poslastice.

A ni 'tekući kruh' drži cijenu u centru Milana. Od sedam eura nadalje, ako ćete imati sreće naći ćete kafić gdje će spomenuti artikl koštati pet eura. Sjeli smo u kafić, naručili kavu i pivo, a za stolom do se vodila zanimljiva rasprava.

Foto: Fabijan Hrnčić/24sata

- Nainggolan radi čuda u Cagliariju, ali Brozović je stvarno odličan u Interu... - rekao je dečko za drugim stolom. Morali smo provjeriti o čemu se radi, a ovaj je student raspravljao o najdražem mu klubu s prijateljem na Erasmus razmjeni uz espresso na glavnom trgu.

- Da, da, Marcelo Brozović odlično igra u Interu u i zaslužuje sve pohvale. Sutra u Milanu igraju Dinamo i Atalanta, ali ta utakmica neće odjeknuti u gradu jer to ipak nisu naši klubovi - rekao je Giuseppe, mladić simboličnog imena koji nije dobio ime po Giuseppeu Meazzi već je to bila odluka njegove majke.

- Pratit ću Inter u Pragu, ali ne bih imao ništa protiv da Dinamo pobijedi na San Siru - rekao je simpatični student koji nas je pozdravio nakon što je zatim na brzinu srknuo kavu.

Ljepotan na kraju grada

Nismo imali previše vremena prije odlaska na konferencije za novinare pa smo se odlučili pojesti nešto 's nogu'. Fast foodova ima na svakom koraku, a solidan hamburger da se pojesti već za 5 eura. Želite li neki ozbiljniji obrok, za to ćete morati izdvojiti kojih petnaestak do dvadesetak eura.

Nakon brzih i preciznih buseva u Bergamu, dočekao nas je pouzdani Metro u Milanu. Što se toga tiče, cijena za vožnju od sat vremena jest jedan euro, a podzemnom željeznicom sigurno se i brzo stiže u bilo koji dio grada. Tako smo do San Sira od glavnog trga stigli za kojih dvadesetak minuta, a sam stadion velebno je zdanje čiju pojavu valja doživjeti.

Foto: Fabijan Hrnčić/24sata

Od ogromnog parkinga sa svih strana koji ostavlja dojam kako bi oko stadiona mogli parkirati sve aute primjerice s područja grada Varaždina, do same pojave stadiona čijih 80.000 mjesta zvuči prosto nevjerojatno. U tom velebnom zdanju nekako smo našli prostoriju za novinare i napravili što je trebalo, a zatim se i nakon 10 minuta lutanja i uz dva preusmjeravanja zaštitara spustili do terena gdje su dinamovci odradili posljednji trening prije sutrašnjeg susreta.

Bilo kako bilo, izabranici Nenada Bjelice odradili su trening na travnjaku milanskog stadiona dan prije odlaska na 'dan D' te se nadaju kako bi im šest tisuća navijača koji su najavljeni za Milano mogli biti veliki vjetar u leđa u nadolazećem susretu . Utakmica Atalante i Dinama na rasporedu je od 21 sat, a do tada možete ići bodriti mlade Dinamove snage do Bergama ili pak uživati na jednom od najpoznatijih mjesta na svijetu.

Foto: Fabijan Hrnčić/24sata

A do onda pravac Piazza del Duomo i lagana šetnja uz ljepote milanskog glavnog trga, ili pak kava koju ćete pamtit kako po malo višoj cijeni, ali i po prekrasnom pogledu na milansku katedralu kao i trg oko nje. Između utakmica ima dovoljno vremena da posjetite mnoge zacrtane lokacije. Mladi Dinamovci igraju od 13 sati u Bergamu, dok seniori od 21 sat na San Siru igraju protiv domaćina iz Bergama.