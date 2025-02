Svećenici hakleri brane titulu na Euru: 'Slavimo uz Thompsonov hit, i kod nas se zna zagužvati'

Hrvatski rukometni reprezentativci vratili su se klupskim obvezama nakon Svjetskog prvenstva za pamćenje i proslave srebra uz himnu ove generacije, pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Thompsona, a uz taktove toga hita prema medalji na 17. Europskom prvenstvu u mađarskom gradu Kisvardi ovaj četvrtak ide hrvatska svećenička malonogometna reprezentacija. Lanjski prvak plasirao se u polufinale trima pobjedama nad Slovačkom 2-1, Slovenijom 4-0 i Rumunjskom 1-0.

- Imamo puno pjesama uz koje slavimo, gajimo koheziju, to je prekrasno zajedništvo. Zašto ta pjesma? Jer je i nas ona dotakla, pogotovo domoljubne riječi, i mi smo pod dojmom uspjeha rukometaša - rekao nam je izbornik i igrač vlč. Krešimir Žinić (55).

Pokretanje videa... 00:47 Hrvatski svećenici malonogometaši slave uz Thompsona | Video: Privatni album

Okupio je selekciju iz raznih krajeva domovine za natjecanje s još 14 europskih reprezentacija. Hrvatska je jedna od najuspješnijih zemalja, momčad joj postoji 30 godina i osvojila je deset velikih medalja: tri zlata, četiri srebra i tri bronce.

- Mađari su se dobro organizirali, igramo u dvorani srednje katoličke škole svetog Laszla. Školarce su pustili s nastave pa su tribine bile dosta popunjene. Ušli smo ozbiljno u turnir i svladali Slovake koji su također u polufinalu, Sloveniju je pobijedila i B momčad, a protiv Rumunja nije bilo puno prilika, ali je je jedna ušla i to je bilo dovoljno - rekao je Žinić.

U četvrtak od 14.15 čeka ih lanjski finalist Poljska koja je na putu do završnice iznenađujuće izbacila Bosnu i Hercegovinu, selekciju čiji je izbornik bivši hrvatski nogometni reprezentativac Mato Neretljak (45). Prvenstvo je okupilo širu zajednicu katoličkih svećenika, njih više od 200, i to ne samo rimokatolika. Domaćin je lokalna grkokatolička metropolija.

Foto: 17th European Futsal Championship of Catholic Priests - Hungary 2025

- To je katolički duh. Ima nas rimokatolika i grkokatolika koji smo zapravo jedno. Tu se vidi širina i zajedništvo Katoličke crkve. Upravo smo u marijanskom svetištu Mariapocs gdje smo imali liturgiju koju je predvodio njihov biskup, imali smo misu po grkokatoličkom obredu. Tt je bogatstvo - kaže nam Žinić.

Pripreme za prvenstvo nisu mogle biti preduge, ali su očito i ove godine bile uspješne.

- Teško se možemo ozbiljno pripremati, svatko od nas ima svoje društvo i rekreaciju, ovako se teško nalazimo jer smo iz različitih krajeva Lijepe Naše i zbog pastoralnih obveza. Dva dana smo se pripremali u Gospiću i to je to, nema poziva ni pretpoziva kao u ozbiljnijim reprezentacijama. Gajimo zajedništvo, mi nismo samo nogometaši, inače je u našim životima prioritet ono što mi jesmo, biti svećenici, a to i ovdje želimo posvjedočiti.

Foto: 17th European Futsal Championship of Catholic Priests - Hungary 2025

Pa ipak, kao i u svakom sportu, i ovdje dolazi do nesuglasica i prepirki.

- Zna se situacija zagužvati i na terminima i revijalnim utakmicama, kako ne bi ovdje... Kad čovjek ima pred sobom cilj i nosi nacionalni dres, onda ide maksimalno. Kad ideš 100 posto, mogu se dogoditi i takve situacije, malo i grubosti, ali ne bih tome pridavao posebnu važnost. Jer je to ipak samo igra, a poslije se opet i pomirimo i sve bude u redu.

A nacionalni dres koji je spomenuo na prsima ima utisnutu molitvu ispovijest vjere Hrvata katolika.

- Razmišljali smo o tome da i mi napravimo svoj dres, dizajnirali smo ga preko jedne firme. Razmišljali smo staviti riječi Lijepe naše, a onda se iskristalizirala ispovijest vjere. Tamo se spominje i domovina, i vjera u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga, naš krsni savez, tu je i naš logo... Ispod brojeva su naša prezimena pa smo ga promovirali na EP-u, a imamo i garniture od HNS-a i rado ih koristimo. Hvala i njima ovom prilikom i predsjedniku Marijanu Kustiću na podršci.

Foto: 17th European Futsal Championship of Catholic Priests - Hungary 2025

U kadru ima najpoznatijeg tiktokera svećenika don Tomislava Lukača (31), koji na toj društvenoj mreži okuplja gotovo 100.000 pratitelja, Španjolca Rafaela Villergasa Castaña (31) na službi u Bujama koji igra veteransku županijsku ligu za NK Livade, kao i bivšeg rukometaša vlč. Domagoja Matoševića (47), koji je prije svećeničkog poziva do srednje škole igrao i za Zagreb-Badel, a danas je kapetan malonogometne reprezentacije svećenika.

- Imamo svećenika koji su mogli napraviti ozbiljne karijere, ne baš za Ligu prvaka, da su se htjeli baviti nogometom. Mi malo stariji ne možemo to pratiti na fizičkoj razini, ali momčad je dobra. Domagoj je već malo stariji, ali je standardno dobar - kaže vlč. Krešimir.

Prije nešto više od godinu dana tri desetljeća rada reprezentacije uokvirili su u fotomonografiju, a sredinom godine planiraju i proslavu toga jubileja.

Foto: vlč. Krešimir Žinić/Hrvatska katolička mreža

- Nije to malo, održali smo se, promijenili nekoliko generacija svećenika koji igraju za reprezentaciju. Medalja bi bila kruna našega rada i postojanja. Dobri smo i možemo ponoviti prošlogodišnji uspjeh. Kažu da je lakše osvojiti naslov nego ga obraniti, i mi smo molili da nam pomognu Gospodin i Blažena Djevica Marija - zaključio je izbornik svećeničkih haklera.

U drugom polufinalu sastaju se domaćin Mađarska i Slovačka, utakmica za broncu je u četvrtak od 15.45, a finale od 16.30. Organizatori sve utakmice prenose putem YouTube kanala.

Hrvatska svećenička malonogometna reprezentacija

Foto: Privatni album

gornji red:

Damir Erceg , liječnik svećeničke reprezentacije

, liječnik svećeničke reprezentacije Dino Prkut , župnik župe Uznesenja BDM, Lokva Rogoznica

, župnik župe Uznesenja BDM, Lokva Rogoznica Gabrijel Kamber , župnik župe sv. Petra apostola, Kaštel Novi

, župnik župe sv. Petra apostola, Kaštel Novi Tomislav Lukač , postdiplomski studij, Rim

, postdiplomski studij, Rim Domagoj Matošević , moderator Nadbiskupskog duhovnog stola i ekonom Zagrebačke nadbiskupije

, moderator Nadbiskupskog duhovnog stola i ekonom Zagrebačke nadbiskupije Vladimir Brizić , župnik župe sv. Roka, Galižana

, župnik župe sv. Roka, Galižana Marijan Žderić , župnik župe sv. Ante, Volosko

, župnik župe sv. Ante, Volosko Krunoslav Juraković , župnik župe bl. Alojzija Stepinca i ravnatelj Katoličke škole, Novska

, župnik župe bl. Alojzija Stepinca i ravnatelj Katoličke škole, Novska Alojz Ćubelić , profesor filozofije, KBF Zagreb

, profesor filozofije, KBF Zagreb Darko Banfić , župnik župe sv. Barbare, Rude i sv. Leonarda, Kotari

, župnik župe sv. Barbare, Rude i sv. Leonarda, Kotari Marinko Jelečević, župnik župe Kraljice Mira, Stanovi-Zadar

donji red:

Žarko Relota , župnik župe Rođenja BDM, Privlaka

, župnik župe Rođenja BDM, Privlaka Kristijan Stojko , župnik župe Presvetog Trojstva, rektor svetišta Predragocjene Krvi Kristove, Ludbreg

, župnik župe Presvetog Trojstva, rektor svetišta Predragocjene Krvi Kristove, Ludbreg Josip Benko , upravitelj župe sv. Jurja mučenika i Srca Marijina, Kaniška Iva

, upravitelj župe sv. Jurja mučenika i Srca Marijina, Kaniška Iva Krešimir Žinić , župnik župe sv. Šimuna i Jude Tadeja, Ciglena i sv. Ivana Krstitelja, Ždralovi

, župnik župe sv. Šimuna i Jude Tadeja, Ciglena i sv. Ivana Krstitelja, Ždralovi Sanjin Jurić , vikar župe Pomoćnice kršćana, Kman

, vikar župe Pomoćnice kršćana, Kman Rafael Villergas Castaño , vikar župe sv. Servula, Buje, Triban, Šterna i Zrenj

, vikar župe sv. Servula, Buje, Triban, Šterna i Zrenj Josip Starčević, župnik župe Ranjenog Isusa, Gradec