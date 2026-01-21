Šveđani: Smrvili smo Hrvatsku!

Hrvatska rukometna reprezentacija doživjela je težak poraz od Švedske u utakmici za prvo mjesto u skupini E Europskog prvenstva. Domaćini su u Malmö Areni slavili s uvjerljivih 33-25, održali svjetskim doprvacima rukometnu lekciju i u drugi krug natjecanja prenijeli maksimalna dva boda, dok će Hrvatska put prema polufinalu morati tražiti s nule. Švedski mediji ne štede superlative na račun svoje momčadi, opisujući pobjedu kao demonstraciju sile i savršen uvod u nastavak turnira.

Rukometna lekcija svjetskim doprvacima

Iako se očekivao napet i neizvjestan dvoboj dviju rukometnih velesila, utakmica je od samog početka išla u jednom smjeru. Švedska je nametnula svoj ritam, kontrolirala utakmicu i već na poluvremenu imala solidnu prednost od 17-13. Svaka nada u hrvatski preokret ugašena je na samom početku drugog dijela. Švedska je furioznom serijom 4-1 pobjegla na ogromnih 22-14, dok su izabranici Dagura Sigurdssona bili bez gola punih osam minuta.

Ključ pobjede ležao je u dobroj obrani domaćina i fenomenalnim golmanima. Mikael Appelgren bio je odličan u prvom poluvremenu, a onda je u nastavku na vrata stao veteran Andreas Palicka i doslovno "zaključao" svoja vrata. Sakupio je devet obrana iz 20 udaraca, što je nevjerojatnih 45 posto uspješnosti, a stigao je zabiti i dva gola na prazna vrata, čime je bacio publiku u trans. Hrvatski napad bio je potpuno nemoćan, a frustracija se mogla vidjeti na licima naših igrača.

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Naslovi vrište: 'Smrvili smo ih!'

Švedski mediji pobjedu su dočekali s euforijom. Najveći listovi poput Aftonbladeta i Expressena pišu o "švedskom zidu" i "savršenoj utakmici". Dagens Nyheter donosi naslov: "Švedska smrvila Hrvatsku u finalu skupine", ističući kako put prema polufinalu sada izgleda "vrlo svijetlo".

Posebno je odjeknula izjava legendarnog bivšeg rukometaša, a danas stručnog komentatora Claesa Hellgrena, koji je tijekom prijenosa na Viaplayu uskliknuo:

​- Uštipnite me! Jedva mogu vjerovati da je to istina. Pa oni su viceprvaci svijeta!

Expressen hvali i 19-godišnjeg debitanta Nikolu Roganovića, kojeg nazivaju "novim princem švedskog rukometa", nakon što je zabio pet golova i pokazao nevjerojatnu zrelost za svoje godine. SVT Sport opisuje utakmicu kao "suvereno odrađen posao" i hvali taktičku pripremu izbornika Michaela Apelgrena, koji je u potpunosti nadmudrio hrvatsku klupu.

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Palicka: Nevjerojatno je da smo ih dobili osam razlike

Junak utakmice, 39-godišnji Andreas Palicka, nakon susreta je bio skroman, ali i ponosan na izvedbu cijele momčadi.

​- Osjećaj je apsolutno predivan. Izgradili smo stabilnost i mir u ekipi. Znali smo da imamo ovo u sebi, a igrati pred domaćom publikom u Malmöu daje nam onih dodatnih deset posto snage. Zapravo je nevjerojatno da smo pobijedili svjetske doprvake s osam golova razlike - rekao je Palicka za švedske medije.

S njim se složio i srednji vanjski Jim Gottfridsson, mozak švedske momčadi.

​- Bila je to fizički izuzetno naporna utakmica, baš kako smo i najavljivali, pucalo je na sve strane. Kontrolirali smo ritam od početka do kraja i nismo dopustili Hrvatskoj da razvije svoju prepoznatljivu igru - kazao je Gottfridsson.

Izbornik Michael Apelgren bio je iznimno zadovoljan prikazanim.

​- Hrvatska je vrhunska nacija, ali mi smo danas bili bolji u svakom segmentu. Naša obrana u drugom poluvremenu bila je ključ uspjeha. Ponosan sam kako su momci odgovorili na pritisak - zaključio je.

Hrvatsku sada čeka gotovo nemoguća misija u drugom krugu, koji se također igra u Malmöu. Bez prenesenih bodova, Hrvati će vjerojatno morati pobijediti sve utakmice kako bi zadržali šanse za polufinale. Švedska, s druge strane, puna samopouzdanja i s dva boda u džepu, slovi za jednog od glavnih favorita za osvajanje europskog zlata.