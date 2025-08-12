Obavijesti

Sport

Komentari 0
KRALJ SKOKA S MOTKOM

Šveđanin se igra sam sa sobom! Čudesni Duplantis je i 13. put oborio svjetski rekord...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Šveđanin se igra sam sa sobom! Čudesni Duplantis je i 13. put oborio svjetski rekord...
6
Foto: Profimedia

S 25 godina, "Mondo" Duplantis je 13. put oborio svjetski rekord, treći u 2025. nakon Clermont-Ferranda (6,27 m) u veljači i Stockholma (6,28 m) kod kuće 15. lipnja. U utorak je u Budimpešti preskočio letvicu na 6,29 m

Šveđanin Armannd Duplantis (25) oborio je vlastiti svjetski rekord u skoku s motkom s preskočenih 6.29 metara na atletskom mitingu u Budimpešti.  

S 25 godina, "Mondo" Duplantis je 13. put oborio svjetski rekord, treći u 2025. nakon Clermont-Ferranda (6,27 m) u veljači i Stockholma (6,28 m) kod kuće 15. lipnja. U utorak je u Budimpešti preskočio letvicu na 6,29 m u svom drugom pokušaju.

Od nastupa u Stockholmu ostvario je tri uzastopna uspjeha na šest metara i više (6,13 m u Ostravi u Češkoj, 6,00 m u Eugeneu u Oregonu i 6,05 m u Monaku). Duplantis je zabilježio svoju 33. natjecateljsku pobjedu, a neporažen je od Monaka 21. srpnja 2021.

U Mađarskoj  je osigurao pobjedu preskočivši letvicu od 6.11 metara u svom prvom pokušaju ispred Grka Emmanouila Karalisa (6,02 m) i Australca Kurtisa Marschalla (5,83 m). U drugom pokušaju na 6,29 m, Duplantis je dotaknula letvicu jednom nogom i trbuhom, ali je ostala na blokovima i skok je bio valjan.

Duplantis je očito favorit za treći uzastopni svjetski naslov na otvorenom, u Tokiju za mjesec dana (13.-21. rujna).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Španjolci poslali ponudu za Lawala, Istra glatko odbila i traži bogatstvo
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Španjolci poslali ponudu za Lawala, Istra glatko odbila i traži bogatstvo

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: City se riješio igrača od 118 mil. eura
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: City se riješio igrača od 118 mil. eura

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren
PRŠTI OD LUKSUZA

FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren

Obitelj hrvatskog nogometaša Martina Erlića bavi se poljoprivredom, a odnedavno su prešli i na luksuzni turizam. Osvajač svjetske bronce iz Katra je u blizini rodnog Tinja dao izgraditi velebnu vilu u kojoj gostima neće nedostajati niti ptičjeg mlijeka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025