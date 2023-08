Šveđanke rutinski slavile protiv Australije i osvojile broncu

Foto: DAN PELED/REUTERS

Svjetske doprvakinje iz 2003. godine Šveđanke su na putu do polufinala izbacile najveće favoritkinje Amerikanke i Japanke, no u polufinalu su ostale bez snage. Do bronce su stigle bez puno muke

Švedske nogometašice osvojile su svjetsku broncu svladavši u malom finalu u Brisbaneu domaćina Australiju s 2:0 (1:0). Šveđankama su pobjedu doniijele Frida Rolfo i veteranka Kosovare Asllani . Za Švedsku je to čak četvrta svjetska bronca (1991, 2011, 2019), a na ovom mundijalu su izbacili prve favoritkinje - Amerikanke i Japanke. Australke još nemaju svjetsku medalju. Foto: DAN PELED/REUTERS U velikom finalu u nedjelju igraju Španjolska i Engleska. Finale se igra u nedjelju u 12 sati po našem vremenu.