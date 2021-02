Švedska golferica Madelene Sagström (28) trenutačno je 62. igračica svijeta, a nedavno je prvi puta progovorila o traumatičnom iskustvu koje je proživjela.

Sagström je bila seksualno zlostavljana od starije osobe kada je imala samo sedam godina, a sve je ispričala kako bi pomogla onima koji su proživjeli ili proživljavaju sličnu situaciju.

Žene su nažalost svakodnevno izložene seksualnom uznemiravanju diljem svijeta, a Šveđanka je iznijela svoju mračnu tajnu kako bi žrtvama rekla kako se s time nositi te je dala do znanja da nasilje ne treba trpjeti.

- Godinama sam šutjela i pravila se da je sve u redu, a nije bilo. Golf je bio moj spas i kada bih igrala, zaboravila bih na ono što sam proživjela - rekla je Šveđanka i dodala:

- Nisam shvaćala da mi se ne sviđa tko sam. Godinama sam za to krivila sebe. Mrzila sam samu sebe. Bila sam povrijeđena fizički i psihički, bojala sam se. Najveći korak je bio taj kada sam mentoru ispričala tu mračnu priču, a onda sam 'oživjela' i počela osvajati turnire. Vjerujte, bit ćete najsretniji kada jednom izbacite iz sebe sve to što godinama nosite. Nakon što sam sve to rekla mentoru, rekla sam i roditeljima, prijateljima i svim poznanicima.

Žrtve seksualnog nasilja nerijetko se boje progovoriti o traumatičnim iskustvima misleći da će biti osuđene i osramoćene. Švedska golferica bila je jedna od onih hrabrih koja je izašla u javnost i o svemu iskreno progovorila.