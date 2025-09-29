Svetina: Ako Dinamo bude imao kandidata u budućnosti, nema problema, idemo se sučeliti...

Unatoč velikom pritisku Dinama i dijela zagrebačkih klubova, Tomislav Svetina dobio je podršku od 42 kluba na izbornoj skupštini i treći put je izabran za predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza.

- Završila je Skupština ZNS-a gdje je jednoglasno izabrano novo rukovodstvo, 70% zastupnika je izabralo mene kao predsjednika. Sve odluke su bile jednoglasne, zaključak Skupštine je kao što smo naglašavali, otvorenost prema svima. Ono što se događalo u zadnjih 15-ak dana, žao mi je što nismo sučelili programe i vizije, pričali o problemima - rekao je Svetina, pa nastavio:

- Nitko nikad nije protiv Dinama, niti će biti. ZNS je bio protiv Zdravka Mamića i njegovog predstavništva, on je svojedobno opstruirao rad Dinama u ZNS-u. Žao mi je što Dinamo ne želi opet participirati u našem radu, ali vrata ZNS-a su otvorena svim klubovima, tako i Dinamu. Spor s Dinamom? Ja ga nisam vidio nigdje osim u priopćenju Dinama. Ostao je vjerojatno sporan način i datum sazivanja izbora.

Odrzana Izborna skupština Zagrebackog nogometnog saveza | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Je li Dinamo protiv vas? Imate li takav dojam?

- Ne bih volio špekulirati, nije bilo ugodno u zadnjih par dana kako se komuniciralo. Skupština je jednoglasno donijela odluke, zaboravimo svo crnilo koje se događalo, idemo pričati na drugačiji način. ZNS ima 74 kluba, puno je tu problema i izazova ispred svih nas, treba puno razumijevanja za sve te klubove. Ako se Dinamov kandidat pojavi u budućnosti, dapače. Idemo se sučeliti idejama i programima. Danas je 70% klubova dalo svoj glas, nemojte podcjenjivati tu brojku. A tko se rastaje, uvijek se može i sastati. Danas sam na Skupštini rekao svim zastupnicima, svima sve opraštam, idemo razgovarati.

Koji će vam biti prvi potezi?

- Mislim da sam sve samo ne čovjek konflikta. Još 2018. godine prilikom pobjede na mom prvom mandatu, prvo sam dao ruku svom protukandidatu Peri Karatoviću. Kad sam predstavljao program, rekao sam da smo napravili uravnotežen proračun što se tiče sredstava koje dobijemo od sportskog saveza. Prvi smo u IO stavili i futsal i ženski nogomet. Tu ćemo raditi još veći iskorak. Treba i dalje težiti na suradnji s gradom, tu je pitanje infrastrukture, gradske imovine. Želimo razgovarati sa svim klubovima koji danas nisu došli. Neću ulaziti u te razloge, ali što se događalo, pod kojim pritiskom su bili klubovi od strane ljudi koji zagovaraju transparentnost i demokratičnost.

Je li moguće da ova Skupština ima pravne reperkusije, da ovo danas nije završena priča?

- Ne mogu predvidjeti tuđe poteze. Mogu pričati o današnjoj Skupštini, o drugim stvarima stvarno ne mogu - završio je Svetina.