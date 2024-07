Svi čekamo Rakitića i Džeku, a Gattuso sanja dva ubojita krila

Jutro nakon remija sa Šahtarom bilo je uobičajeno za prvotimce Hajduka. Još od kad je stigao novi trener Gennaro Gattuso na programu su rad, rad i samo rad. Doduše, s obzirom na jako visoki intenzitet utakmice protiv ukrajinskog velikana na rasporedu nije bilo previše trke, ali se sat vremena ozbiljno radilo na snazi i regeneraciji. Odmora nema, trening je odrađen, kilogrami se tope, sve kako bi momčad što spremnije dočekala start sezone.

U dogovoru s poduzetnim domaćinima iz Nogometnog kluba Šobec Lesce improviziran je šator s fitnes spravama na kojima igrači Hajduka, tik uz teren, odrađuju vježbe snage. I uživaju u idili. Dok se Split peče na visokih 35 stupnjeva, a ljudi jedva hvataju malo zraka zasićenog zrncima afričkog pijeska, bijeli uživaju u pravoj idili, treniraju na idealnih 26 stupnjeva i pogledom na zasniježene vrhove Triglava, a odmaraju se noću na ugodnih 18 u hotelu s pogledom na bledsko jezero.

Na jutarnjem treningu nije bilo sportskog direktora Nikole Kalinića koji se dan ranije nego li je planirao zaputio prema Splitu. Mislili smo da se Darijo Srna šali kad je rekao da je Nikola pregorio od rada i da je dobio temperaturu 39, ali temperatura je bila stvarna, plod viroze, pa je Kale otputovao da ne bi proširio virozu među igračima. Nema ni predsjednika Bilića koji nastavlja pregovore s potencijalnim pojačanjima, prije svih Rakitićem, ali jedno pojačanje bi mogao dogovoriti i Srna koji je na večeri s Gattusom razgovarao o Newertonu, mladom krilnom igraču Šahtara koji je bio ozlijeđen i koji bi mogao na posudbu. Zašto ne i u Hajduk ako mu to Srna preporuči kao odskočnu dasku za povratak u Šahtar...

Ako je suditi prema prvim Gattusovim izjavama i onome što se može čuti oko Hajduka, pitanje svih pitanje nisu dolasci Rakitića i Džeke, nego dvojice krilnih napadača, ili kako to novi trener na talijanskom voli kazati "attaccanti esterni."

- Predsjednik zna da ne tražim igrače koji pišu povijest nogometa, nego igrače koji se mogu uklopiti u moj sistem, funkcionalne, brze, koji mogu podnijeti pritisak igre pred 25-30.000 navijača. Poslali smo brojne ponude, ali njihove cijene su financijski neodržive za nas – kazao je Gattuso i dodao kako se nada da će se taj problem riješiti što prije.

I to ne jedno krilo, nego oba. Još je legendarni Hajdukov učitelj Luka Kaliterna tumačio kako "momčad bez krila nije momčad, isto 'ka šta orao bez krila nije orao, nego kokoš."

Ozbiljan nogomet bez kvalitetnih krila koja šire i probijaju suparničku obranu ne može se igrati. Najbolji su primjeri Mbappé, Yamal, Williams, Leao, Foden, Gakpo, Doku... koji dominiraju Eurom i europskim nogometom. I nije to samo problem Hajduka, nego i hrvatske reprezentacije, pogotovo od kad se ozlijedio Perišić. Takvi igrači plaćaju se suhim zlatom, a zadnji takav krilni napadač koji je stasao na Poljudu bio je Stipe Biuk, samo što Hajduk nije imao ni strpljenja ni vremena sačekati da Stipe dosegne puni potencijal.

Gattuso se u međuvremenu snalazi s kadrom koji ima na raspolaganju, protiv Šahtara mu je desno krilo igrao Sahiti, ali on bi trebao biti transferiran i pitanje je do kada na njega uopće može računati. Na lijevom je započeo Kalik, koji uopće nije krilo. Na lijevoj strani čeka se povratak Perišića, desnu će stranu krpati Sahiti do dolaska pojačanja, a navodno su u pitanju dvojica Talijana po Gattusovom guštu. O tom po tom...

