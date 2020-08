Svi igrači Lokomotive negativni na korona virus. Petorica igrača ipak ostaju u samoizolaciji...

Novo testiranje čeka ih već u nedjelju jer se, prema Uefi, svaka momčad mora testirati tri dana prije utakmice u europskim natjecanjima. A Lokomotiva 26. kolovoza igra protiv Rapida u Ligi prvaka...

<p>Prije nekoliko dana <strong>Gorana Tomića i Lokomotivu</strong> dočekala je grozna vijest. Čak pet igrača bilo je pozitivno na korona virus zbog čega su 'lokosi' u desetkovanom sastavu morali nastupiti protiv<strong> Dinama</strong> od kojeg su primili porciju od šest komada. </p><p>Jako puno igrača je otišlo iz kluba, a korona je još dodatno osakatila klub. Ipak, čini se da je to bilo kratkotrajno. Svi igrači i stručni stožer Lokomotive, uključujući i navedenu petoricu, su se opet testirali na korona virus i svi su bili negativni. Sjajna je to vijest za klub s Kajzerice jer to znači da će gotovo sigurno igrati protiv Rapida iduću srijedu.</p><p>Unatoč negativnom testu, petorica nogometaša će i dalje neko vrijeme morati provesti u samoizolaciji. Od toga četvorica zaraženih te jedan igrač koji je cimer od zaraženog. Novo testiranje čeka ih već u nedjelju jer se, prema Uefi, svaka momčad mora testirati tri dana prije utakmice u europskim natjecanjima. A kako Lokomotiva u srijedu, 26. kolovoza, igra protiv Rapid Beča u Kranjčevićevoj u 2. pretkolu Lige prvaka, novo testiranje je zakazano za nedjelju.</p><p>Dva dana prije, u petak, hrvatskog viceprvaka očekuje susret protiv Rijeke, a Goran Tomić će i u tu utakmicu ući totalno desetkovan. </p><p>Lokomotiva je uoči nastavka sezone ostala bez Kristijana Jakića, Lirima Kastratija i Marka Tolića koji su otišli u Dinamo, a u Ferencvaroš se uputio Uzuni. Blagajnu je dodatno napunio i stoper Toni Datković koji je potpisao za grčki Aris.</p>