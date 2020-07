'Svi ključni ljudi ostaju u klubu' poručuje NO Hajduka... A Brbić?

S Poljuda je stigla kratka vijest kako su čelnici Hajduka dogovorili ostanak svih ključnih ljudi iz sportskog segmenta na dosadašnjim funkcijama. Ostaju dakle Stanić, Kepčija i Tudor, a ne zna se do kada će ostati Brbić...

<p>Nadzorni odbor uspio je u misiji očuvanja kontinuiteta i bez šok terapije Hajduk dalje nastavlja sa svim istim ljudima na ključnim pozicijama, barem kada je u pitanju sportski segment kluba. Na funkcijama dakle ostaju Mario Stanić, Ivan Kepčija i Igor Tudor, a tko će i kada naslijediti Marina Brbića na mjestu predsjednika, to ćemo tek saznati...</p><p>Objavili su to u kratkom i šturom priopćenju u kome stoji:</p><p><em>Poštovana hajdučka obitelji,</em></p><p><em>s obzirom na neizvjesnost oko posljedica uzrokovanih ostavkom predsjednika Uprave, želimo priopćiti da svi ključni ljudi našeg sportskog segmenta ostaju u klubu. Sve započete aktivnosti oko prijelaznog roka i priprema za sljedeću sezonu se neometano nastavljaju.</em></p><p><em>Nadzorni odbor će u skladu sa zakonskim i statutarnim ovlastima u narednom razdoblju voditi proces izbora novog predsjednika Uprave o čemu će javnost biti pravovremeno informirana. Sadašnji predsjednik Uprave obavljat će sve potrebne aktivnosti do izbora novog predsjednika.</em></p><p>Nije dakle poznato koliko dugo će Brbić ostati na funkciji, jer još uvijek nije poznata ni procedura izbora njegovog nasljednika. Odnosno, hoće li se NO odlučiti za 'head hunting' agenciju koja će im pomoći pronaći novog predsjednika, kao što je bio slučaj kada je izabran Jasmin Huljaj, ili će se odlučiti na natječaj, odnosno direktan izbor....</p>