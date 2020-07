Juranović i Caktaš nisu dosta: Na prodaju i Nejašmić, Vušković

Hajduk na tržište može ponuditi nekoliko zanimljivih igrača, ali blagajnu mogu napuniti samo prodajom mladih poput Marija Vuškovića i Darka Nejašmića,. koji imaju dobru cijenu na tržištu....

<p>Josip Juranović na pragu je potpisa za varšavsku Legiju, od koga ga dijeli dozvola Nadzornog odbora i liječnički pregled. Hajduk bi na tom poslu trebao zaraditi 700.000 eura i 10% od budućeg transfera, što se u ovoj nesigurnoj situaciji na tržištu ali i činjenici da dokapetan Hajduka ulazi u zadnju godinu ugovora čini kao dobar posao za obje strane.</p><p>Iznos odštete daleko je manji od 2.5 milijuna eura koliko je Hajduk planirao zaraditi na prodaji dokapetana, ali, situacija se u zadnjih šest mjeseci i te kako promijenila. Hajduku novac nasušno treba, Juranović je već pet sezona na Poljudu, uskoro će proslaviti 25. rođendan i ulazi u zadnju godinu ugovora...</p><p>No lako je moguće da će Hajduk u ovom prijelaznom roku uz dokapetana ostati i bez kapetana momčadi Mije Caktaša, koji također ulazi u zadnju godinu ugovora i Hajduku je ovo zadnja prilika da nešto na njemu zaradi.</p><p>Caktaš ima visoki ugovor koji sam po sebi ne bi bio problem zbog toga što je u zadnje dvije sezone bio i najbolji igrač i najbolji strijelac te je opravdao svaku lipu koji je Hajduk u njega uložio, ali problem su novonastale okolnosti i kriza koju za sobom valja pandemija korone, a koja zahtjeva drastično rezanje budžeta. Hajduk Caktašev ugovor jednostavno više ne može sebi priuštiti, ma koliko on bio vrijedan igrač za ovu momčad. </p><p>No čak ni prodaja kapetana i dokapetana neće pokrpati minus u blagajni i osigurati novac za miran život u idućoj sezoni. Neće za to biti dovoljne ni eventualne prodaje ostalih igrača koji ulaze u zadnju godinu ugovora, poput Jradija koji je nedavno produžio na još jednu sezonu, pa Gyurcsa koji se vratio s posudbe ali bi rado mijenjao sredinu, Jurića koji traži inozemni angažman, Radića koji nije zadovoljan minimalnim ugovorom koji mu se nudi, Mujakića koji je na posudbi s pravom otkupa ugovora...</p><p>Ne bi pomogla ni prodaja Eduoka koga bi se Hajduk želio riješiti, ni Simića koji je izgubio cijelo proljeće na klupi i tribinama, ni Posavca.... Za krpanje minusa i normalan život, čak i u ovo krizno vrijeme, Hajduk će morati prodati nekoga od mladih igrača, jer jedino oni na tržištu mogu postići pravu cijenu. I to samo standardni Mario Vušković te Darko Nejašmić koji je imao daleko bolju cijenu na tržištu prije šest mjeseci, no još uvijek dobro kotira...</p>