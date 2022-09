Svi putevi vode u Makarsku: Prvo izdanje polumaratona u spektakularnom ambijentu

Drugi dio listopada Makarsku će doslovno preplaviti sportaši, profesionalni i rekreativni, iz Hrvatske ali i drugih europskih zemalja. Osim što će se u tom razdoblju pod Biokovom igrati UEFA Futsal Liga prvaka u okviru koje će hrvatski prvak Novo Vrijeme ugostiti viceprvaka Futsal Pulu, kazahstanski Ayat i portugalski Sporting CP, lanjskog osvajača i ovogodišnjeg finalista ovog najvećeg klupskog natjecanja u Europi, 29. i 30. listopada bit će održano i premijerno izdanje Apfel Arena Makarska Half Marathona.

Središnji dio dvodnevnog programa Apfel Arena Makarska Half Marathona bit će polumaratonska utrka u nedjelju 30. listopada, kojoj će start biti označen u 10 sati ispred Apfel Arene. Priroda se, uz organizatore, pobrinula da trčeći u prekrasnom ambijentu podno Biokova natjecatelji dožive nezaboravnih 21 kilometar i tih nešto manje od 100 metara koliko je službena dužina polumaratonske trase oko Makarske pa dalje uz more preko Tučepi do Podgore te natrag magistralom ponovno do Apfel Arene, tog jedinstvenog projekta koji objedinjuje sportske, kulturne i zdravstvene sadržaje prilagođene cijeloj obitelji.

Prijave su upravo počele, a sudeći prema prvim prijavljenim sudionicima, utrka će biti međunarodnog karaktera. Već su prijavljena neka poznata imena iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, očekuje se sudjelovanje i trkača iz nekih drugih europskih zemalja, među kojima najveći broj onih rekreativaca kojima je trčanje prije svega prava strast i njegovanje zdravog načina života.

Za one kojima je 21 kilometar ipak možda puno za istrčati, organizatori su pripremili i štafetnu utrku te utrku na 5 kilometara. Štafeta starta istovremeno kad i polumaratonska utrka, trči se u istoj dužini, ali će je moći odraditi tri trkača kao dio jednog tima. Utrka na 5 kilometara bit će dan ranije, u 11 sati, a prethodit će joj, s početkom u 9.30 sati niz dječjih utrka uz Apfel Arenu na koje se besplatno mogu prijaviti djeca koja idu u vrtić, pa sve do onih koji su krenuli u šesti razred osnovne škole. I za njih, ali i ostale sudionike, pripremljena su posebna iznenađenja, o kojima će organizator javnost upoznavati kako se Apfel Arena Makarska Half Marathon bude približavao.

Makarska će, nedvojbeno, u tom razdoblju biti pravo sportsko središte, pa ako želite i Vi biti sudionikom nekih od ovih trkačkih događaja koje ćete pamtiti cijeli život, možete se već sada prijaviti na: https://www.utrka.com/utrke/apfelhalf/2022/info/. Na istom linku nalazi se i popis do sada prijavljenih natjecateljica i natjecatelja.

