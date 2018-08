Svi se dive Luki: Novi kralj, pa treba mu cijela kuća za trofeje!

Najbolji igrac Europe nas @lukamodric10 , ponosan na svaku minutu provedenu s tobom na terenu...igrac koji svakog suigraca cini boljim, igrac koji vise nema mjesta u kuci za silne nagrade koje je primio u posljednje vrijeme😂❤️ bravo brate💪🏻🇭🇷❤️ #lukamodrić #besteuropeanplayer #beast #doktor

