Svi su oduševljeni stadionom od 78 milijuna eura! Cijena je rasla godinama, ali nikoga nije briga

Wow, vdi ovo! Kako dobro izgleda, nevjerojatno! Redom su tako reagirali naši ragbijaši nakon što su kročili na Nacionalni stadion u Luxembourgu, na kojem reprezentacija Luksemburga igra i nogomet i ragbi.

Da, i nacija kojoj je sport puno niže na ljestvici proriteta nego što je u Hrvatskoj dobila je moderan stadion. I ponosno se diči njime u Europi. Za razliku od nas, koji se i dalje stidimo svih svojih stadiona, pred svima, tko god iz Europe nam dođe.

Stadion od 9600 mjesta, veći od Rujevice, dom je nogometne reprezentacije, koja ga može i napuniti. Otvorili su ga 2021. godine, a koštao je 78 milijuna eura. I tu je zamka u koju su upali i Luksemburžani, jer nema velikog interesa od tako velikih događaja. Koncerti su, zbog travnjaka i drugih stvari, zabranjeni, a sport ga napuni svega nekoliko puta godišnje. Dok mu je cijena u nekoliko godina narasla s predviđenih 60 milijuna. Onaj u Kranjčevićevoj trebao bi stajati 44 milijuna eura, a osječkoj Opus Areni troškovi izgradnje popeli su se na 80-ak milijuna eura.

Istina, u Luxembourgu gradske oce i porezne obveznike to ne dira previše jer standard je dovoljno visok, pa se ne zamaraju rokom isplativosti projetka, nemaju ugostiteljske objekte ili hotel u sklopu, a minuse pokrivaju jer grad je jako bogat.

Foto: Berislav Rožman

- Prosječne plaće su oko 1500 eura, a ako ste završili i samo srednju školu, oko 1200 eura. Informatičar može zaraditi 9500 eura. Stvamo, i standrad je jako visok, frizure nema za manje od 30 eura, stana ili kuće za manje od milijun eura, a ulaznica za ovu utakmicu ragbijaša prodali su nekoliko stotina - pričali su nam Hrvati u Luksemburgu.

Foto: Profimedia

I nikoga zapravo nije briga što je trošak s prvotnih 60 milijuna eura skočio na 78 milijuna, Grad i država toliko su bogati. Svaki dan 200.000 ljudi dolazi na posao iz Njemačke i Švicarske, a Luksemburg ima 650.000 stanovnika. Ulaznice su stajale 30 eura, dva su kluba, od kojih jedan igra u prvoj njemačkoj ligi, jedan u drugoj. Nema grafita ni prosjaka po gradu.

A primjer bogatih Luksemburžana ukazuje na porast cijene izgrednje stadiona. I naš u Kranjčevićevoj, koji je tek dobio projekt, već je došao do 44 milijuna eura, a izgradnja je još daleko...

Foto: Ante Buškulić/24sata

Nedaleko od stadiona je Europski trg, na kojem su posadili drveća za svaku državu u godini kad je ušla u Europsku uniju. Uz Hrvatsku je drvce, zimi skromno, bez grana i lišća, iz 2013. godine, a iza nas je Slovačka, ispred Finska, a desno od nas Portugal, čije drvo ondje stoji od, piše, od 1986. godine. Skoro jednako dugo koliko slušamo priče o obnovi maksimirskog stadiona.

Na toj je, dakle, ljepotici od stadiona, pred nešto manje od tisuću gledatelja, hrvatska ragbijaška reprezentacija odigrala 31-31 s domaćinom. U posljednjoj sekundi utakmice naši su ispustili pobjedu i sad će do proljeća morati strepjeti za ostanak u Trophy diviziji Kupa nacija, što je drugi rang europskog ragbija.

- Razočarani smo, ali ponosan sam na momke zbog truda koji su uložili i vratili se u utakmicu. Prilagodili smo se vidjevši da nam prolazi mlin, ali u početku smo previše griješili i dali im sve njihove poene iz naših pogrešaka. U poluvremenu sam rekao momcima da smo trebali voditi 21-0, a gubili smo 21-19. U zadnjih 20 minuta smo se jako borili i da smo tako odigrali prvih 20 minuta, pobijedili bismo 20 razlike. Pet puta su nas zaustavljali na liniji, neke smo pogreške radili jer se nismo držali plana, i to me kao trenera ljuti, ali nije ovo tragedija. Uostalom, to i jest razlika: oni ovaj remi slave, a mi smo tužni. No, trebalo bi nam biti dovoljno za ostanak jer smo ispred i Litve i Luksemburga, koji će nas preskočiti samo ako na proljeće pobijedi najjače reprezentacije u skupini - rekao je izbornik Anthony Poša.

Foto: Berislav Rožman

U dramatičnom susretu po gustoj magli i temperaturi oko ništice, Luksemburg je nakon 16 minuta vodio 14-0 nakon dvije velike pogreške naših. Lopta je bila skliska, kao i trava, i domaćin je to iskoristio. U 29. minuti Ilija Biškić je zabio za 14-5, a Jurišić je promašio pretvaranje iz izgledne pozicije, ali odmah u 30. još jedno polaganje i pretvaranje domaćina, za 21-5.

Već do poluvremena Hrvatska je stigla Luksemburžane jer Toni Miloš položio je u 33. minuti, a Pavlović pretvorio za 21-12, a Ivo Perić u 36. pogodio, a Pavlović pretvorio za 21-19. U 46. minuti Hrvatska je zgoditkom Marka Buljca preokrenula i povela 24-21, ali tada je i Pavlović promašio pretvaranje. Samo jedno od ta dva koja su naši promašili donijelo bi nam pobjedu...

U 59. je Lawlor iz kaznenog udarca izjednačio na 24-24, u 63. je Deon Mau'u sjajno prošao, a Pavlović pretvorio za 31-24, no u završnici naši, s igračem manje nakon Biškićeva žutog kartona u 77. minuti, ipak nisu očuvali pobjedu.

Daniel Mau'u bio je skoro u suzama od bolova, Pavlović i Lerotić igrali su unatoč ozljedama, a naši su redom ljutiti i razočarani izlazili iz svlačionice.

- Svaka im čast, pet tjedana su žrtvovali za reprezentaciju, nikad nismo bili tako dugo zajedno, ponosan sam i malo nam je nedostajalo da dug mjesec zaključimo trijumfom - dodao je Poša, a Toni Miloš zaključio je:

Foto: Berislav Rožman

- Previše smo griješili i zato nismo zadovoljni. Nije nam bio problem ni magla, ni hladnoća, trebala nam je malo bolja realizacija, zato smo svi sada razočarani...

Za Hrvatsku su igrali: Da. Mau'u, Čorić, Biškić 5, Tomić, Miloš 5, Buljac 5, Galić, Perić 5, Lerotić, Jurišić, Pavlović 6, Grčić, De. Mau'u 5, Marinović, Vranešević, a ušli su Fišić, Stipić, Delo, Livaić, Vlašić, Kostić i Prološčić.

Poredak: Švedska 13 bodova (3 utakmice), Poljska 9 (2), Češka 6 (3), Hrvatska 6 (4), Litva 5 (4), Luksemburg 2 (2).

Našima je ostalo još samo gostovanje u Poljskoj 22. veljače, dok će Litva ugostiti Češku, a Luksemburg igra kod kuće sa Švedskom i Poljskom te gostuje u Češkoj.