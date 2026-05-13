Svi žele graditi Maksimir! Zbog skoro 300 upita pomaknut rok za dostavu idejnih rješenja...

Rok za predaju idejnih rješenja za novi stadion u Maksimiru i Sportsko-rekreacijski centar Svetice produljen je za 23 dana, pa je novi datum umjesto 24. lipnja sada 17. srpnja. Odluka Grada Zagreba uslijedila je nakon što je pristiglo gotovo 300 upita zainteresiranih arhitektonskih ureda, koji su upozorili da je prvotni rok prekratak za tako opsežan i složen zadatak. Iako je odgoda dobrodošla, dio struke smatra da ni to neće biti dovoljno.

Projekt, čija se ukupna vrijednost investicije procjenjuje na 224 milijuna eura bez PDV-a (bez troškova rušenja), izazvao je ogroman interes.

Vapaj struke za više vremena

U službenoj dokumentaciji vidljivo je da su brojni arhitekti i urbanisti tražili znatno dulje produljenje roka, u nekim slučajevima i do šest mjeseci. Kao glavni razlog navode iznimnu kompleksnost zadatka koji od njih traži da istovremeno osmisle gigantski stadionski objekt, urbanistički koncept za šire područje Svetica i prometnog čvorišta Borongaj, prometna i infrastrukturna rješenja te niz dodatnih sportskih i javnih sadržaja.

Jedan od sudionika u svom je upitu upozorio kako je rok "nerazmjeran opsegu, složenosti i vrijednosti zahvata" te da bi, ako se ne produlji, mogao biti i pravno osporiv. Grad je na koncu popustio, obrazloživši odluku potrebom da se "osigura dovoljno vremena za izradu kvalitetnih rješenja". Osim roka za predaju idejnih rješenja, pomaknut je i rok za dostavu maketa, i to s 9. na 28. srpnja.

Grad ne smanjuje program, ali korigira detalje

Unatoč molbama da se program smanji, Grad Zagreb nije odustao od prvotne ideje. U jednom od upita predloženo je da se iz programa izbace dvoranski sadržaji, poput dvorana za rukomet i košarku, jer, kako se navodi, nisu izravno vezani uz nogomet i dodatno opterećuju prostor. Grad je takav prijedlog odbio, istaknuvši da je program "dimenzioniran prema potrebama razvoja sportske infrastrukture Grada Zagreba".

Ipak, natječaj je doživio i druge, manje izmjene. Odgovarajući na upite, Grad je pojasnio kako se ne predviđa pomični krov iznad terena, već samo natkrivene tribine. Posebno je naglašeno da sjeverna tribina, namijenjena domaćim navijačima, mora ostati jedinstveni sektor i ne smije se dijeliti na gornju i donju etažu kako bi se očuvao integritet matične navijačke tribine.

Cilj natječaja jest odabrati najbolje rješenje za novi stadion najviše Uefine kategorije, kapaciteta oko 35.000 sjedećih mjesta, s VIP prostorima, fan shopom, klupskim muzejom i mogućim hotelom. Realizacijski dio odnosi se na sami stadion, dok je za područje Svetica i Borongaja predviđen anketni dio, gdje se traže urbanistički koncepti.

*uz korištenje AI-a