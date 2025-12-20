Obavijesti

Švicarci ponovno dominantni na spustu u talijanskoj Val Gardeni

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Leonhard Foeger

Švicarski skijaš Franjo von Allmen pobijedio je na spustu Svjetskog kupa u talijanskoj Val Gardeni ispred sunarodnjaka Marca Odermatta. Nije bilo hrvatskog predstavnika na spustu, ali sutra će na veleslalomu biti Zubčić

Nakon četvrtog mjesta u Beaver Creeku i drugog mjesta u prvom spustu u Val Gardeni, Švicarac je ovaj put trijumfirao na poznatoj talijanskoj stazi. Svoju četvrtu pobjedu u Svjetskom kupu ostvario je s vremenom 1:58,67 minuta. Njegov sunarodnjak i vodeći u ukupnom poretku Marco Odermatt, zauzeo je drugo mjesto sa 0.30 sekundi zaostatka, a treći je bio Talijan Florian Schieder sa 0.98 sekundi zaostatka.

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Downhill
Foto: Leonhard Foeger

Odermatt je prvi u poretku spusta s 280 bodova, ispred von Allmena koji ima 230 bodova. U ukupnom poretku Svjetskog kupa Odermatt vodi sa 765 bodova, 465 više od drugoplasiranog Norvežanina Henrika Kristoffersena.

Natjecanje Svjetskog kupa nastavlja se u nedjelju utrkom veleslaloma u talijanskoj Alta Badiji. Od hrvatskih predstavnika na utrci će sudjelovati Filip Zubčić.

OSTALO

