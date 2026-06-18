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MURAT YAKIN

Švicarski izbornik zbog bolesti propušta utakmicu protiv BiH?

Piše Ivan Tomašković,
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Švicarski izbornik zbog bolesti propušta utakmicu protiv BiH?
Foto: Annegret Hilse

- Ovo je veliki udarac za švicarsku reprezentaciju, jer im je potrebna sva snaga i potpuno spreman trener za ključnu utakmicu - navodi 20 Minuten.

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Švicarski izbornik Murat Yakin prije utakmice protiv Bosne i Hercegovine ima zdravstvene probleme i pitanje je hoće li uopće voditi momčad s klupe. Švicarski 20 Minuten piše da Yakin nije dobro te da sinoć nije mogao spavati i da se muči s virusom. 

- Ovo je veliki udarac za švicarsku reprezentaciju, jer im je potrebna sva snaga i potpuno spreman trener za ključnu utakmicu - navodi 20 Minuten.

Utakmica se igra u 21 sat i vidjet ćemo hoće li Yakin biti u stanju voditi reprezentaciju. Zanimljivo da se on razbolio i posljednji put kad je bio u Kaliforniji, krajem prošle godine. Tada je bio u delegaciji Švicarskog nogometnog saveza koja je posjećivala nekoliko lokacija za pripremni kamp. Očigledno da mu ne odgovara klima u ovom dijelu SAD-a. 

Švicarska reprezentacija i na prošlom Svjetskom prvenstvu u Kataru je imala probleme s bolestima. Yann Sommer i Nico Elvedi su propustili utakmicu protiv Srbije, a Silvan Widmer nije mogao nastupiti u utakmici osmine finala protiv Portugala.

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