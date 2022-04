Svijet se naklonio maestru Luki: Modrić, i to je to. Asistenciju bi trebalo dati u muzej - umjetnost

Jedan od najboljih svih vremena, sažeo je to u tweet portal SPORTbible i objasnio veličinu Luke Modrića (37). Maestro u veznom redu 'kraljeva' opet je držao sve konce u rukama, dijelio lopte na sve strane, osigurao odlazak u produžetke, a onda neumorno trčao svih 120 minuta.

Izgledalo je kao da je gotovo, 11 minuta prije kraja Real je bio na pragu ispadanja, a onda se ukazao kapetan hrvatske reprezentacije i pravi 'motor kraljeva' koji je vanjskom savršeno uposlio Brazilca Rodryga koji je krasno zabio za produžetke u kojima je Karim Benzema donio polufinale Lige prvaka Realu.

Utakmica još nije završila, a svjetski su mediji samo nizali pohvale za Modrića. Talijanski novinar Fabrizio Romano poručio je da bi se 'Modrićeva asistencija trebala čuvati u muzeju kao izložbeni primjerak jer je to umjetnost', a Marca je jednostavno poručila kako je Luki potrebno podići spomenik.

Ona poznata da je Luka kao vino bila je u mislima kolega s Goala, dok je Jamie Carragher samo zaključio da je Luka on fire. Modrićevo djelo tako je samo nizalo riječi pohvale, a po tko zna koji put je pokazao kvalitetu. A kad se samo podsjetimo da je bio proglašen najgorim pojačanjem u povijesti Reala...

Od toga je došao do situacije da iz '433' tweetaju 'Luka Modrić. I to je to. To je tweet.'. I što dalje dodati?

