Svjetski broj 1 odgodio dolazak u Pariz: Ima visoku temperaturu

U utorak je u Pariz, na poprište Olimpijskih igara, trebao doći najbolji svjetski tenisač Jannik Sinner (22), ali je odgodio put zbog zdravstvenih problema.

Kako javlja talijanska novinska agencija ansa vodeći svjetski tenisač s ATP ljestvice je odgodio put zbog bolesti i visoke temperature. Trenutačni plan Sinnera je dolazak u Pariz tijekom četvrtka, kada će se održati ždrijeb olimpijskog teniskog turnira, koji počinje u subotu.

Wimbledon 2024 - Day Nine - All England Lawn Tennis and Croquet Club | Foto: Zac Goodwin/PRESS ASSOCIATION

Međutim, odgađanje dolaska u Pariz, kao i lošije zdravstveno stanje, poremetili su pripreme Talijana za olimpijski turnir koji će se održati u Roland Garrosu, ali i stavile barem mali upitnik kraj njegovog nastupa.

Ove godine Sinner je osvojio Australian Open te je po prvi puta u karijeri postao prvi igrač na ATP ljestvici. U Roland Garrosu je poražen u polufinalu od kasnijeg pobjednika Španjolca Carlosa Alcaraza, dok je nedavno u Wimbledonu poražen u četvrtfinalu od Rusa Danila Medvjedeva.