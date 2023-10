Svjetsko nogometno prvenstvo 2030. trajat će čak 44 dana?!

Međunarodni nogometni savez (Fifa) objavio je kako će Svjetsko prvenstvo 2030. godine, koje će se igrati u šest država na tri kontinenta, započeti 8. lipnja, a finale će se odigrati 21. srpnja.

Prve tri utakmice SP-a 2030. igrat će se u Južnoj Americi, po jedna u Argentini, Urugvaju i Paragvaju, kako bi se obilježila stogodišnjica prvog Mundijala održanog u Urugvaju.

Nakon otvaranja duga pauza

One će biti na programu 8. i 9. lipnja, a šest reprezentacija koje će sudjelovati u tim utakmicama imat će 12 do 13 dana odmora do sljedećeg nastupa koji će uslijediti 21. ili 22. lipnja u Europi ili Africi s obzirom da će se ostatak natjecanja igrati u Španjolskoj, Portugalu i Maroku.

Tu odluku još mora potvrditi kongres Fife na svom zasjedanju u posljednjem tromjesečju sljedeće godine.