T-Mac popljuvao Mela: Umirovi se za svoje dobro, očajan si...

Ako su glasine da će Houston Rocketsi raskinuti govor s Carmelom Anthonyem najbolje mu je da se umirovi za svoje dobro, očajan je, rekao je nekadašnji košarkaš Rocketsa Tracy McGrady o svom nekadašnjem suigraču u emisiji The Jump.

Tracy McGrady je sedmerostruki All-star igrač koji su umirovio s 34 godine, a upravo toliko sada ima Melo. McGrady definitivno zna o čemu priča.

- U zadnje je vrijeme igrao očajno u Oklahomi i Houstonu, uništava svoje teško stečeno Hall of Fame naslijeđe - smatra T-Mac.

Tracy McGrady says Carmelo Anthony should retire - for his own sake. (Interesting to note that TMac retired at 34, the same age Melo is now & has said that after spending his career as his teams' primary scorer, just hanging around in a player-coach/deep-bench role had no appeal) pic.twitter.com/kew12S9Ift