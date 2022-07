Tabak: Hezonja je kvalitetan, ali se mora prilagoditi Realu

Hrvatski košarkaški trener Žan Tabak vodit će u nadolazećoj sezoni poljskog prvoligaša Trefl Sopot no ostat će vezan u Madrid gdje je bio igrač i pomoćni trener Real Madrida, a gdje danas sa suprugom vodi košarkašku školu.

Tabak je već radio u Sopotu prije deset godina kada mu je to bio drugi posao glavnog trenera, nakon onog u katalonskoj Gironi.

“Dojmovi su jako dobri, oni poznaju mene, ja poznajem njih”, rekao je 52-godišnji Tabak u razgovoru za Hinu.

“Taj klub je zadnjih nekoliko godina bio u financijskoj krizi no sada se vratio pa će nastojati u iduće tri godine, tijekom mojeg trenerskog angažmana, doći ondje gdje je bio tijekom fuzije s ekipom iz Gdinje, a kada su bili dio Eurolige”, dodao je.

Tabak je u zadnjih deset godina vodio i Baskoniju, Fuenlabradu, Maccabi, Betis, reprezentaciju Slovačke, poljsku Zielona Goru, a zadnji angažman mu je bio u španjolskom prvoligašu Heredi San Pablo Burgosu čiju je klupu napustio u studenom 2021.

Kaže da u Poljskoj jako napreduje kolektivni sport jer napreduje i tamošnje gospodarstvo.

“Poljska je velika, mislim da je u posljednje vrijeme prva država istočne Europe kada je riječ o ekonomiji. Time je napredovao i njen sport bez obzira bila to košarka, nogomet, odbojka ili bilo koji drugi ekipni sport. Imaju sve što je potrebno da u vrlo bliskoj budućnosti postanu vrlo važan igrač na međunarodnoj razini”, izjavio je.

Tabak je dosad živio u Madridu gdje je kao igrač Reala na centarskoj poziciji nastupao od 2001. do 2002. godine. Bio je pomoćni trener “Kraljevskog kluba” od 2006. do 2009. pa opet od 2013. do 2015. kada je uz trenera Pabla Lasa osvojio Euroligu.

“Real Madrid svake godine ide na maksimalne rezultate bez obzira kakvu ekipu ima, oni postavljaju rezultate na najviše, a takvi zahtjevi će biti i ove sezone”, rekao je Tabak.

Real je lani igrao finale Eurolige, osvojio španjolsko prvenstvo i Superkup no u nadolazećoj sezoni neće ga voditi Laso, nakon 11 godina provednih na klupi. U “Kraljevski klub” je ovaj mjesec došao 27-godišnji hrvatski reprezentativac Mario Hezonja iz ruskog Unics Kazana.

“Hezonja je jako talentiran igrač koji je na jednom nivou nižem nego što je razina Real Madrida. Dosad je pokazao veličinu svoje kvalitete i talenta, međutim igrati za Real Madrid nije isto što i igrati za druge klubove”, smatra Tabak. “Hezonja ima kvalitetu, ima ono što je potrebno da bi bio uspješan na tom nivou, no isto tako se mora poklopiti puno stvari da bi imao uspješnu sezonu, što ne ovisi samo o njemu”, dodao je.

Tabak, koji je kao igrač prije 30 godina s Hrvatskom osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Barceloni, smatra da je Real Madrid dolaskom Hezonje dobio "vrlo kreativnog igrača u napadu" na vanjskoj poziciji.

“No Hezonja će se morati prilagoditi igri u jednom sistemu gdje on nije prva opcija i nije jedina opcija. To je znači ta veličina Real Madrida. Klub ima puno igrača koji imaju težinu, koji imaju kvalitetu, a svaki se mora uklopiti u to”, objasnio je.

Ranije su za Real Madrid, deseterostrukog prvaka Europe, igrali i hrvatski igrači Dražen Petrović, Damir Mulaomerović, Bojan Bogdanović, Marko Tomas, Ante Žižić, Dontaye Draper i Boris Tišma.

“Pritisak u Realu nije veći nego u bilo kojem drugom klubu. Pritisak je naprosto onoliki koliki ga ti sam sebi stvoriš”, istaknuo je Tabak.

Prije četiri godine je u madridskom zapadnom predgrađu Boadilla del Monte otvorio sa suprugom košarkašku školu koja se prvenstveno bavi edukacijom djece.

“Tijekom dvije godine pandemije koronavirusa bilo je teško funkcionirati, kao uostalom bilo kojem sportskom društvu ili djelatnosti”, rekao je Tabak, osvajač NBA lige sa Houston Rocketsima iz 1995. godine.

”Zasad imamo 100-ak djece. Planovi za budućnost naše škole su nastaviti raditi i biti na usluzi djeci i roditeljima u tom dijelu Madrida”, zaključio je.

