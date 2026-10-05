'Taj je igrač najneodgovorniji kod nas, kao da je iznad ostalih'

Utakmica Hrvatske i Engleske (0-7) bila je tema prvog jesenskog izdanja emisije Stadion HTV-a. Nakon što je kazao da nas "ni dizalica Veli Jože ne može izvući iz ove situacije", Tomislav Ivković (66) osvrnuo se na još neka pitanja oko krize "vatrenih", poput onoga je li se Luka Modrić trebao oprostiti nakon Svjetskog prvenstva.

- Nisam očekivao da će Luka Modrić ostati nakon Svjetskog prvenstva. Svi su čekali da Modrić kaže "da". Očekivao sam da će Luka reći "ne, hvala, ja sam svoju misiju završio". Ima pravo na svoju odluku, razgovarao je s izbornikom. Meni je to ispalo kao pokazivanje vrste straha, "što ćemo ako nema Modrića". Nijedna ekipa ne smije ovisiti o jednom igraču, to je pokazao PSG kada je otišao Mbappe. Cijela ekipa treba zamijeniti takvog igrača. Novog Luku nećemo imati ni sad, ni sutra ni prekosutra. Izbornik mora procijeniti kako će to napraviti. Imamo talent, kroz jedan ozbiljan proces se treba primiti stvaranja ekipe da bismo kroz Euro 2028. počeli graditi, da bismo sljedeće SP mogli vidjeti gdje smo i što smo. Momčad se ne stvara preko noći. Moramo postati svjesni svoje nesvjesnosti - kazao je Ivković u razgovoru s voditeljem Vikijem Ivanovićem.

Ključno je da Hrvatska spriječi euforiju i potom depresiju, i Brazil je nakon sedmice od Njemačke, kaže, preživio. Slaven Bilić je, ističe, dugo bio odsutan što se tiče nogometa i reprezentacije pa mu nije jednostavno ući u nogometni žrvanj koji je svaki dan sve teži. A onda je secirao neke igrače "vatrenih".

- Stanišić je najopušteniji od svih igrača, najneodgovorniji u utakmici. Dečko je toliko opušten za vrijeme utakmice, u Bayernu nije niti blizu u takvom stanju. Njegov pristup je kao da je on iznad ostalih. Misli da sve što napravi je dobro. Međutim, nije. Ne zatvara stopere, ne igra dobro jedan na jedan, ostane previše visoko. Zaboravi da to nije Bayern.

- Gvardiol, na našu žalost, ne igra stopera u Cityju već puno vremena. Njegov način razmišljanja i kretanja je kao da igra beka u Cityju.

- Imamo malog Vuškovića koji igra srcem, ali moraš imati pamet ispred srca. Ne smiješ se zaletavati, ispadati...

- Perišić nije niti će biti lijevi bek. Ovdje nije jasno tko je ispred koga, a to sada nije jasno. Zato dolazimo u ove situacije.

- Baturina je osmica, ali nemoj od njega raditi fantazistu jer on mora trčati kao navijen. Niti jedanput se nije spustio niti jedan put nije odigrao obranu. On je toga svjestan, radi bolje analize od mene triput. Imamo sve, a nemamo ništa ako krivo razmišlja.

- Što se Livakovića tiče, on je neupitno najbolji hrvatski vratar.