Tajna Bjeličine bilježnice: Ovdje je taktika za rušenje Viktorije

Evo, to je moja bilježnica. U svakom klubu u kojemu sam radio, bila je iste veličine. Tu je, primjerice, na stolu i bilježnica s onim što sam radio dok sam bio trener Lecha iz Poznanja, govori nam listajući stranice Nenad Bjelica.

Grb Dinama, plavo-zelene korice, a unutra Bjelkine zamisli.

Ne mogu vam sve pokazati, ovo će vidjeti i trener Plzena

- Pokazat ću vam par stvari, prelistati nekoliko stranica, da to vidite malo. Otkrit ću malo, ali ne sve. Ovo će vidjeti trener Viktorije Pavel Vrba. Pa da mu baš ne otkrijem sve, neka nešto ostane tajna - smije se pokazujući bilježnicu Bjelica.

U toj su bilježnici svi treninzi, sve akcije, analize svih utakmica otkako je došao u Maksimir. Pedantni Bjelko sve piše. Na papiru su i ideje kako srušiti Čehe u Europskoj ligi.

Pokazao je Nenad stranice na kojima su treninzi koji su odrađeni na pripremama u Turskoj. Ima tu svega, od "mobilizacije", škole trčanja, turnira u nogotenisu, žongliranja, tehničkih stvari, završnice akcija, igre osam na osam, igre devet na devet.

- Svaki trening je drugačiji. Nacrtam neke akcije koje ćemo raditi na njemu. Kad je u pitanju utakmica, onda sve napišem. Od akcije kako smo zabijali i sve važno vezano za taj susret - rekao je Bjelica.

*Akcija počinje tako da igrač s brojem 2 dodaje igraču s brojem 7. Sedmica ulazi u prostor i odigrava devetki, a ovaj osmici koja centrira. Potom kreće nova akcija, dvojka dodaje osmici, a osmica završava akciju. Bjelica vježba i akciju u kojoj zadnji vezni, broj 4 šalje dijagonalnu lotpu na krilnog napadača

Bilježnica i - 10 bijelih košulja

Bilježnica će i na put u Češku, a Nenad se nada kako će Dinamo poslije četvrtka kući pjevajući.

- Nisam praznovjeran. Ja na terenu vjerujem samo u svoje igrače. Imam deset bijelih košulja. Uvijek nosim bijelu, ali nije važno koju. Nikad nije bila ista košulja - rekao nam je Bjelica, kojeg smo pitali je li mu ovo utakmica života.

- Nije mi ovo utakmica života. Ovo je utakmica u kojoj treba uživati. Utakmice života su neke druge - odgovorio je Nenad, a kasnije nam je na odlasku pojasnio što je mislio pod tim.

- Utakmica života je za mene izvesti svoju djecu, sinove Luku i Luana na pravi put. To je najvažnije u životu. Nogomet je važan, recimo da je poput semafora. Imaš crveno, žuto i zeleno. S Dinamom sam ove sezone na zelenom. I sad želimo na njemu ostati što duže, ide nas - kaže trener Dinama, koji je u devet mjeseci napravio čudesan posao u Maksimiru.

- Vjerovao sam da u Zagrebu mogu napraviti dobru atmosferu. To sam radio u svakom klubu u kojemu sam bio. Ljudi su više dolazili na stadion kad sam ja bio trener, podizao sam prosjek gledatelja, a takav je slučaj i u Maksimiru. Sretan sam zbog toga i naravno da mi godi kad me na ulici zaustavljaju dinamovci. I to je znak da radim dobro sa svojom momčadi - ponosan je Bjelica.

*Privući loptu do dva napadača, zatim kreće njihova suradnja kroz pas igru. Akciju golom završava drugi napadač. Na slici 3 je i normalna igra bez ulazaka u ofenzivnu zonu, a na slici 4 igra u kojoj gol vrijedi samo iz označenih zona. U ovom slučaju to su pozicije iz kuteva, gdje se izvode korneri.

Bule specijalist za napad

Za ovako važne utakmice kod njega nema posebnih rituala.

- Idemo na put u srijedu, u četvrtak ujutro imamo kratku aktivaciju, a onda je posljednji sastanak uoči utakmice. To je kod mene već ustaljeno - rekao je Bjelica, u tim je trenucima pokraj njega prošao Nino Bule, jedan od njegovih pomoćnika.

- Sretan sam što imam ovako dobar stožer i što imam Ninu - odmah ga je nahvalio Bjelko.

Bule je, podsjetimo, u Dinamu zadužen za napadačke prekide. Ove je sezone oduševio s nekoliko genijalnih ideja. Pogotovo su dobre i moćne bile njegove akcije nakon kornera.

Nema sumnje kako je i za dvostruki sraz protiv Viktorije pripremio neko iznenađenje. I ono je, vjerojatno, u bilježnici Nenada Bjelice. U njoj su spremljene sve zamke za Vrbu i njegove igrače, a Buline su ideje ove sezone bile pravi hit.

*Trening iza utakmice traje 60 minuta. Prvih 15 minuta je mobilizacija i škola trčanja, potom regeneracija pa u turnir u nogo-tenisu i na kraju vježbanje centaršuta u završnici. Sa svake strane četiri puta. Bjelica na treninzima igra s tri momčadi, a svaka ima osam igrača. Prvo napad, potom obrana, a onda pas igra s momčadi koja je na centru. 'Ševa' u centru se igra tako da se ne smije dodati prvom do sebe.

Dobitna kombinacija

Do Viktorije su ostala još samo tri dana, a pričajući posljednjih dana s Bjelicom, imamo dojam kako je uoči gostovanja u Plzenu baš veliki optimist. Očito je kako Dinamo prolaskom u 1/16 finala Europske lige nije rekao posljednju riječ u Europi ove sezone.

Bjelica ima novi cilj, osminu finala, četvrtfinale. Da, on vjeruje kako njegov Dinamo može i među osam u Europskoj ligi. Uostalom, prošle je godine do polufinala došao Red Bull Salzburg. Ako su mogli oni tako daleko, onda možemo i mi, to je deviza kojom se vodi Bjelica, koji je uvjeren kako Salzburg nije bolja momčad od "modrih".

Na koricama bilježnice piše Dinamo 2018/19. Ova je sezona već ponudila neke povijesne iskorake hrvatskog prvaka. Ako ponudi još koji europski, jednoga bi dana mogla završiti i u muzeju, naravno, ako je Nenad Bjelica odluči dati.

Sad je važno da bude u njegovim rukama i, naravno, da je spremajući se u Češku spremi prvu. Plava bilježnica i bijela košulja. Dobitna kombinacija za Češku.