Tajna kamena za curling: Vade ga s otoka duhova, stoji 600 €

Dok glatko klizi ledenom plohom, teški, polirani kamen za curling postao je jedan od najprepoznatljivijih simbola Zimskih olimpijskih igara. Ovaj sport, koji spaja preciznost, strategiju i timski rad, ne bi bio moguć bez svog ključnog rekvizita čije je porijeklo jednako fascinantno kao i sama igra. Priča o njemu nije priča o masovnoj proizvodnji, već o geologiji, tradiciji i malenom, nenaseljenom otoku uz obalu Škotske. Svi kamenovi koji se koriste na olimpijskim natjecanjima, bez iznimke, potječu s istog mjesta: otoka Ailsa Craig, granitne stijene promjera tek nešto više od tri kilometra, smještene između Škotske i Irske.

Otok duhova i ptičje utočište

Ailsa Craig, čije ime na škotskom gelskom znači "vilinska stijena", nastao je vulkanskom aktivnošću prije više desetaka milijuna godina. Brzo hlađenje magme stvorilo je jedinstveno gladak i gust granit koji ga čini geološkim fenomenom. Kroz povijest, ovaj je otok bio utvrda u 16. stoljeću, zatvor tijekom 18. i 19. stoljeća, a danas je zaštićeno utočište za ptice, dom goleme kolonije bluna, tupika i galebova.

Upravo zbog zaštite prirode, eksploatacija granita strogo je ograničena. Odvija se otprilike jednom u deset godina, i to bez miniranja. Radnici čekaju da se gromade prirodno odrone s litica, a berba se planira isključivo između rujna i studenog kako se ne bi ometalo gniježđenje ptica. Možda je bivša američka reprezentativka Erika Brown najbolje sažela njegov status.

​- Za nas igrače curlinga, taj je otok mistično mjesto.

Geologija pobjede: Zašto baš ovaj granit?

Tajna leži u jedinstvenom molekularnom sastavu granita s Ailsa Craiga. Na otoku se vade dvije specifične vrste koje se koriste za izradu jednog kamena, a svaka ima ključnu ulogu.

Tijelo otporno na udarce

Tijelo kamena, odnosno njegov vanjski prsten koji služi za sudaranje s drugim kamenovima, izrađuje se od granita poznatog kao Common Green (obični zeleni). Njegova struktura je izuzetno otporna na prijenos topline i kondenzaciju, ali najvažnije svojstvo mu je elastičnost. Prilikom sudara s drugim kamenom, ovaj granit apsorbira i oslobađa energiju udarca bez pucanja ili stvaranja krhotina. Mineralog Derek Leung sa Sveučilišta u Regini otkrio je da, iako sadrži kvarc koji je inače krhak, granit s Ailsa Craiga zbog svoje geološke mladosti gotovo da nema mikropukotina, što ga čini nevjerojatno izdržljivim.

Klizna površina za savršenu putanju

Za donji dio kamena, uski prsten koji jedini dodiruje led (tzv. running band), koristi se druga vrsta granita – Blue Hone (plavi brus). Ovaj se materijal smatra svetim gralom curlinga i ne može se pronaći nigdje drugdje na svijetu. Izuzetno je gust i praktički ne upija vodu. To je ključno jer bi običan kamen upio vlagu s leda, koja bi se zatim zaledila, proširila i uzrokovala pucanje. Blue Hone ima sitna i ujednačena mineralna zrna, što osigurava dosljedno i predvidljivo klizanje desetljećima, bez trošenja koje bi utjecalo na putanju kamena.

Foto: Issei Kato

Od stijene do ledene plohe

Ekskluzivno pravo na vađenje ovog dragocjenog materijala ima škotska tvrtka Kays Curling, koja proizvodi kamenove još od 1851. godine. Oni su isporučili kamenove za sve Zimske olimpijske igre na kojima je curling bio službeni sport, s iznimkom Salt Lake Cityja 2002., kada je korišten granit iz velškog kamenoloma Trefor, jedinog drugog mjesta na svijetu koje proizvodi granit prikladan za curling.

Proces izrade je spoj teškog strojarstva i preciznog ručnog rada. Goleme gromade režu se u ploče, iz kojih se zatim izrezuju okrugli "sirevi". Tijelo od Common Green granita se potom buši, a u donji dio umeće se prsten od Blue Hone granita, tehnikom koju u Kaysu nazivaju "Ailserts". Svaki kamen teži između 17,24 i 19,96 kilograma, a njegova donja ploha nije ravna, već udubljena, kako bi kontakt s ledom bio sveden na minimum.

Zbog rijetkosti materijala i složenosti izrade, cijena je paprena. Jedan kamen za natjecanja košta oko 600 eura, dok cijena kompleta od 16 kamenova za profesionalna natjecanja, opremljenih "Eye on the Hog" senzorima u drškama koji sprječavaju varanje, može premašiti i 14.000 eura. No, s obzirom na to da jedan set može trajati i do 50 godina, to je investicija koja jamči da će se tajne vilinske stijene prenositi s generacije na generaciju.

Foto: Jennifer Lorenzini