Tajne 'vatrenih' iz Katra: Luka je opet školovao Livija, Petko na pikadu: 'Vidi, 116, kao moj gol!'

Igramo našu igru, ali moramo i biti spremni za borbu u svakoj sekundi utakmice! Ajmo, iznad svih!, povikao je kapetan Luka Modrić.

Ostatak zagrljenog "vatrenog" društva u svlačionici uoči utakmice uzvratio je:

- Hrvatska!

Uvodna je to scena u Fifin dokumentarni film o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i putu do bronce u Katru. Kroz niz sugovornika iz momčadi, ali i navijača te novinara 24sata Tomislava Gabelića, podsjetili smo se tog fantastičnog podviga nikad viđenim kadrovima iz svlačionice i tunela.

- Mi, mlađi, dolazili smo na okupljanje s nadom da se može ponoviti slično kao u Rusiji - rekao je Joško Gvardiol.

Modrić: Na Kanadu smo se nabrijali i zbog izjava izbornika

Kronološki, prva je na redu bila utakmica s Marokom i remi 0-0.

- Moramo biti realni i priznati da smo ušli s grčem, pogotovo mi mlađi. Što je normalno za prvu utakmicu na velikom natjecanju - naglasio je Gvardiol, a Zlatko Dalić je dodao:

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

- Nekome je tih 0-0 bilo razočaranje, meni nije, jer znao sam da je Maroko dobra momčad, što se i pokazalo do kraja SP-a.

Uslijedila je pobjeda nad Kanadom 4-1, uz dva gola Kramarića te po jednim Livaje i Majera.

- Znali smo da moramo pobijediti, a dosta smo se 'nabrijali' i zbog nekih izjava njihova izbornika - priznao je Modrić, aludiravši na slavnu Herdmanovu izjavu nakon poraza od Belgije da će s**bati Hrvatsku.

Dalić je priznao koliko je bilo teško:

Gvardiol: Takvu 'kemiju' rijetki imaju

- Gubiš 1-0 od Kanade u utakmici biti ili ne biti, u kojoj te poraz sigurno vodi kući.

No, neizvjesnost nije dugo trajala.

- Čim smo zabili prvi gol, vidjeli smo da će ići u dobrom smjeru jer smo dosta bolji od njih - istaknuo je Modrić.

Snimka je potom prikazala zafrkanciju igrača u hotelu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Kemija među igračima je kakvu rijetki mogu imati. Uvijek nam je drago doći na okupljanje, a stariji igrači imaju veliku ulogu u odgajanju nas mlađih - rekao je Gvardiol, a Dalić je dodao:

- Prva je stvar kvaliteta, ali hrvatska reprezentacija ima i povjerenje, zajedništvo, karakter koji nosimo i momčad i stožer i logistika te stvaramo fantastičan ambijent.

U trećoj utakmici Hrvatska nije smjela izgubiti od Belgije, dok je Belgijcima za prolazak igrala samo pobjeda. Nakon remija 0-0 Modrić je kazao:

Dalić: Protiv Belgije imali smo sreće

- Belgija je uvijek opasna, s puno vrhunskih individualaca, te je ta utakmica mogla otići na obje strane, dosta smo šansi imali i oni i mi.

Ipak, više se pamte Lukakuovi promašaji u završnici.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Kad im je ušao njihov najbolji igrač Lukaku, tih desetak minuta nam je bilo jako teško, imali smo i sreće - priznao je Dalić, a Gvardiol je naglasio:

- Pokazali smo, kao toliko puta dotad, da ginemo jedan za drugoga.

Prva prepreka u nokaut fazi bio je Japan. Teška bitka završila je pobjedom 4-2 (1-1) nakon jedanaesteraca.

- Priprema je za utakmicu ista, ali ti u glavi ipak stoji da je to nokaut faza. A Japan je momčad koja je, uz nas, najviše ginula na terenu - govorio je Bruno Petković.

Luka Modrić je, pak, otkrio:

Modrić: Najteža je utakmica bila protiv Japana

- Meni je to bila najteža utakmica na SP-u! Vrlo nezgodna momčad, brza, borbena...

Slično je govorio i Gvardiol:

- Svi su im igrači niži, hitri, brzi, pokretljivi, meni nije bilo lako, a pogotovo onima ispred mene. Ključno je bilo zatvoriti kontre jer mi smo kontolirali loptu.

Foto: Lee Smith

Na poluvremenu su "vatreni" gubili, a kamera je u tunelu prikazala Marija Mandžukića kako igračima govori:

- Nema prigovaranja, pomaži jedan drugome! Idemo, ajde!

Gol za izjednačenje zabio je Perišić, a s bijele točke je Livaković 'skinuo' tri udarca, dok su za naše pogodili Vlašić, Brozović i Pašalić, a Livaja je pogopdio stativu.

Dalić: Izvadio sam igrače koji su trebali pucati penale

- U produžetku su izašli Modrić, Kovačić i Perišić i uveli smo nove klince, tri svježa, mlada igrača, koji su donijeli novu energija. Bila je to dobra odluka, iako je bio mali problem zbog penala jer ti su ih igrači trebali pucati. Ali Livaković ih sjajno brani i doći do penala protiv Hrvatske znači poraz! Problem Japanaca je što nisu uspjeli nadvladati taj psihički pritisak - pričao je Dalić, a Luka se nadovezao:

- S klupe ne možeš puno pomoći, možeš samo biti nervozan.

Na ulasku u svlačionicu čekala su ih njihova dječica, a Luka je na opasku jednog dječaka da sad idu na Brazil odgovorio:

- Možda i Koreja, nikad ne znaš.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL, FIFA+

Ipak, bio je Brazil. I ponovno kamera u tunelu uoči izlaska igrača na teren. Te, kao i u ranijem dokumentarnom uratku Fife o "vatrenima", razgovor istih aktera: Luke Modrića i Dominika Livakovića.

- Probaj davati loptu brže, dok ne poslože obranu. Oni znaju ostati naprijed tako da, kad imaš ispucavanje za gol-aut, odigraj brzo - bile su posljednje kapetanove upute svom Zadraninu.

Nakon 90 minuta 0-0, nakon 120 minuta 1-1, nakon jedanaesteraca 5-3 i Hrvatska je u nezaboravnom četvrtfinalu kući poslala Neymara i društvo.

Modrić: Brazilci su mi bili neshvatljivi

- Brazil je sjajna momčad, koja te kazni, pregazi, ali ne zna igrati ako netko ima posjed i čuva loptu. To je bila naša taktika. Čak ne nužno ići na završnicu nego samo čuvati loptu, jer oni gube glavu kad ne igraju svoju igru. U tome je Luka bio jako važan, uz Kovu i Broza, te smo 'sakrili loptu' Brazilu. U produžetku smo primili gol, većina je pomislila da smo gotovi, ali hrvatska reprezentacija, Luka i svi mi nismo tako mislili.

Modrić je nastavio:

- Meni je bilo nevjerojatno kako su kod 1-0 Brazilci otišli naprijed sa sedam igrača! I mi smo to iskoristili. Osjetiš na terenu u sebi da je to to, naš trenutak, da možemo proći.

Foto: DYLAN MARTINEZ

U 117. minuti Bruno Petković je izjednačio, a u raspucavanju Livaković je obranio Rodrygu, Marquinhos je promašio, a pogodili su i Vlašić i Majer i Modrić i Oršić.

- To mi je daleko najvažniji gol u životu! Nije najljepši, ali je najvažniji. Gubiš nakon 116 minuta, emocije, ogroman stres, nisam znao što da radim nakon gola, spašavaš reprezentaciju i prođemo na penale...

Dalić je ponovio mantru o jedanaestercima:

- Čim je sudac dosudio kraj, opet je svima bilo jasno da dolaze hrvatski penali. Vjerojatno su i igrači Brazila bili u toj psihozi.

Dalić: Da nije bilo penala, bili bismo u finalu

Gvardiol je pričao kako mu je bilo nezamislivo kao 20-godišnjaku dobiti Brazil i ući u polufinale SP-a, a onda opet snimka iz hotela. Junak Petković s pikado strelicama u ruci.

- To je to? Evo, 117, kao gol koji sam sinoć zabio! - pričao je Petko.

Čekala je Argentina, koja je na startu izgubila od Saudijske Arabije, ali se onda zaletjela. I zaustavila hrvatski pohod na još jedan finale pobjedom 3-0.

- Fokusirali smo se na Argentinu kao momčad, ali naravno da je Messi bio u formi i moraš mu dati veću pozornost i pokušati ga neuralizirati. Što smo mi vrlo dobro radili u prvom poluvremenu. Ali na neke okolnosti nismo mogli utjecati. Penal za 1-0 promijenio je sve i odveo utakmicu - pričao je Modrić, a Dalić je nastavio:

- Da nije bilo toga gola iz penala, Hrvatska bi bila u finalu! Argentina nije bila bolja ni po čemu.

Joško je pričao kako su nakon dva brza gola svi potonuli i kako nisu imali snage za vratiti se. A čekao ih je opet Maroko, u utakmici za broncu.

Foto: LEE SMITH

- Morali smo dići glave. Poraz je bio jako težak, ali trebaš u životu ići dalje - rekao je Petković.

Joško Gvardiol zabio je za 1-0, a Mislav Oršić za konačnih 2-1.

- Bila je to uigrana akcija, našao sam se tamo i zabio sam - opisao je Gvardiol, a Dalić je zaključio:

- Maroko je u Katru podsjećao na nas iz 2018. I bio je pun stadion njihovih navijača. Ali uspjeli smo opet osvojiti medalju.

Modrić: Moj oproštaj? Mislio sam da nećete pitati...

Kapetan je otkrio da su i tada igrači osjećali da će dobiti.

- Na terenu osjetiš gdje ta utakmica može otići. Puno smo ofenzivniji bili, vidjelo se da dominiramo, da smo bolji, ali u takvim utakmicama odlučuju detalji. Bili smo presretni, otišli smo kući sa SP-a kao pobjednici.

Završnu je riječ dao Petković:

- Nogomet je najbolji ambasador države. Hrvatska je mala, ali svi su čuli za nju najviše zbog nogometa.

Modrića je, pak, dočekalo pitanje o budućnosti u reprezentaciji.

- Ponosan sam na sve što sam doživio u reprezentaciji, pogotovo u zadnjih 4-5 godina. Hrvatska je uvijek imala talente, igrače koji kvalitetom odskaču i mogu biti vođe.

Hoćemo li vas gledati i za tri godine na SP-u?

- Haha, mislio sam da ćete preskočiti to pitanje...