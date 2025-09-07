Taktički mat hrvatskog trenera: Igor Miličić izbacio je 'zmajeve' i ušao u četvrtfinale EuroBasketa

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na EuroBasketu porazom u osmini finala. U dramatičnoj utakmici u Rigi, Poljska je pod vodstvom hrvatskog stručnjaka Igora Miličića (49) slavila rezultatom 80-72 i osigurala četvrtfinale protiv Turske. Iako su "Zmajevi" veći dio susreta kontrolirali igru i rezultat, sve se preokrenulo u posljednjoj četvrtini, obilježenoj ozljedom ključnog igrača Johna Robersona.

Furiozan početak i dominacija "zmajeva"

Sve je izgledalo idealno za izabranike Adisa Bećiragića na početku susreta. Nošeni fantastičnim Jusufom Nurkićem, koji je utakmicu otvorio sa sedam koševa u nizu, "zmajevi" su furioznom serijom 13-2 natjerali poljskog izbornika na ranu minutu odmora. Obrana je funkcionirala besprijekorno, a glavne poljske zvijezde, Jordan Loyd i Mateusz Ponitka, bile su neutralizirane.

Prednost je tijekom prve četvrtine narasla i na dvoznamenkastu razliku (17-6), a bh. košarkaši su na prvi odmor otišli s vodstvom 24-13. Dominacija se nastavila i u drugoj dionici, no Poljaci su se polako budili na krilima probuđenog Loyda. Ipak, kad god bi se Poljska približila, odgovarao je sjajni John Roberson serijom trica pa je BiH na poluvrijeme otišla s prednošću 44-40.

Preokret i šok u posljednjoj četvrtini

Početkom drugog poluvremena BiH je ponovno vratila osjetniju prednost (+8), ali tada je uslijedio pad. Poljska je iskoristila nekoliko pogrešaka i serijom 8-0 poravnala rezultat, da bi u posljednjih deset minuta ušla s minimalnim vodstvom 62-61.

Ključni i najteži trenutak za BiH dogodio se sredinom posljednje četvrtine. Pri vodstvu Poljske +4 Roberson, do tada najbolji strijelac i pokretač napada, u jednom se prodoru uhvatio za zadnju ložu i uz bolnu grimasu morao napustiti parket. Bio je to trenutak koji je potpuno slomio ritam Bećiragićeve momčadi.

Bez Robersonove kreacije i šuta, napad se raspao, a Poljaci su to iskoristili za mirno privođenje utakmice kraju. Nurkićevih 20 poena i sedam skokova te Robersonovih 19 koševa nisu bili dovoljni. Kod pobjednika, nezaustavljiv je bio Loyd s 28 poena, dok je Ponitka dodao 19 uz 11 skokova.

Pobjedu Poljske potpisuje hrvatski stručnjak Igor Miličić, košarkaška ikona u toj zemlji gdje nosi nadimak "Profesor". Rođen u Slavonskom Brodu, Miličić je igračku karijeru izgradio upravo u Poljskoj, a kao izbornik je već ostvario povijesne rezultate, uključujući četvrto mjesto na EuroBasketu 2022. Zanimljivo, i tada je na putu do polufinala izbacio BiH, a potom i Sloveniju Luke Dončića. Njegova taktička priprema i smirenost u ključnim trenucima ponovno su se pokazali presudnima.