Takuro Kaneko je paklen igrač! Jakirović više ne može zamisliti sastav bez 'Šurikena iz Saitame'

Dinamo je stigao i do treće uzastopne pobjede u nizu. Proteklih godina to i ne bi bila neka vijest, no ova je sezona puno drugačija. Zagrepčani su slavili kod Slaven Belupa 2-0, nastavili pohod prema vodećem Hajduku. Za pobjedu Dinama zabijali su Petković i Špikić, junak utakmice bio je dvostruki asistent Takuro Kaneko.