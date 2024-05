Takuya Ogiwara progovorio hrvatski, a Ivan Nevistić kaže: On je Balkanac iz Tokija!

Bok, dobar dan. Na tečnom hrvatskom okupljene je na media dayu pozdravio Takuya Ogiwara (24). Japanac je Dinamu pristupio u zimskom prijelaznom roku, a prve riječi već je počeo hvatati.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Mudražija slavi s Boysima

Pokretanje videa... 01:05 Mudražija slavi s Boysima | Video: čitatelj/24sata

Ogiwara: Konačno sam zdrav

- Kako sam doživio naslov prvaka? Ovo mi je prvo inozemno iskustvo i presretan sam što sam odmah uspio doći do trofeja. Drago mi je što su me suigrači prihvatili. Tu je moj prevoditelj Ken, puno mi pomaže i sunarodnjak Takuro Kaneko koji je u klub došao ljetos. Jako sam sretan u Dinamu - rekao je Ogiwara u uvodu.

Za Dinamo je odigrao tek devet utakmica. Muku je mučio s ozljedama. Jedan gležanj, zatim drugi, potom bolest...

- Sad sam konačno zdrav i potpuno spreman.

Možete li usporediti hrvatski i japanski nogomet?

- Teško pitanje. U Hrvatskoj su fizički potentniji igrači, jači. Međutim, najveća je razlika u onome kako Hrvati doživljavaju nogomet. U Zagrebu svi govore samo o nogometu. Nogomet je u Hrvatskoj sport broj 1. Atmosfera na utakmicama je isto drugačija. Prepoznaju li me na ulici? Ponekad, ha, ha.

'Bolje da ne pjevam'

Možete li nam nešto reći na hrvatskom?

- Dođite nas gledati na finalu kupa - rekao je na nelošem hrvatskom Ogiwara i nasmijao sve.

Suigrači za vas kažu da ste pravi veseljak, da u svlačionici nakon utakmica često skačete, pjevate Dinamove pjesme...

- Koja mi je najdraža Dinamova pjesma? Uh, sve su mi dobre. Da otpjevam neku? Bolje ne, ha, ha.

'Tek ću pokazati najbolje što znam'

Na Rujevici ste asistirali Arberu Hoxhi za pobjedu.

- Bila je na Rujevici dobra i teška utakmica. Veselim se ovom dvomeču s Rijekom u Kupu. Ako krenem od prve minute, pokazat ću vam svoju najbolju igru do sad.

Dinamo je Ogiwaru doveo na jednogodišnju posudbu s opcijom otkupa ugovora. Ima još šest-sedam mjeseci da se dokaže.

- Imao sam problema s ozljedama. Mogu puno bolje nego što sam do sad pokazao. Potrudit ću se pokazati više u igri prema naprijed. Moram više sudjelovati u završnici - zaključio je Ogiwara.

Nevistić: On je Balkanac iz Tokija

Japanskog lijevog beka nahvalio je i golman Ivan Nevistić (25).

- Kralj! Potpuno je drugačiji od Takija (Takura Kaneka, op. a.). Nekad kad mu govoriš, ne znaš razumije li te. Samo se smije. Baš je veseljak. Balkanac iz Tokija! - smije se Nevistić.

Jeste li se emotivno ispraznili nakon osiguravanja naslova?

- Ima motiva i za Kup. Neće biti lako, ali imamo veću kvalitetu od Rijeke. Dva trofeja. To se ovdje podrazumijeva. Bili smo pod pritiskom, ali izborili smo se. To je također jedna od kvaliteta velikih momčadi. Da ima karakterne igrače. Imali smo puno utakmica u kojima smo imali mač nad glavom. Da smo neku remizirali, bio bi možda i kraj... - dodaje Nevistić.

Kako je vama bilo nositi se s pritiskom? Posebno nakon što ste u jednom dijelu sezone zbog slabijih partija završili na klupi?

- Pomogli su mi bližnji, ali mislim da je sve bilo na meni. U početku je bilo turbulentno, momčad je igrala loše, ni ja nisam bio dobar, zato sam i završio na klupi. Nisam gledao to tragično, nisam bio negativan i protiv nekog. Vjerovao sam da ću opet dobiti priliku pokazati što znam. Taj Betis u Konferencijskoj ligi digao me, bila je to ključna utakmica za nas. Kroz Europu smo se i digli.

'U Dinamu je najteže braniti'

Kako danas gledate na ispadanje od PAOK-a?

- Iskreno, bilo bi puno teže da smo izbacili Grke i nastavili dalje u Europi. Ritam je bio ubitačan. Koliko god da mi je žao zbog ispadanja od PAOK-a, u jednu ruku mi je i drago jer smo osvojili prvenstvo. Za Dinamo je to ipak najvažnije.

Hvale vas sad navijači zbog sjajnih obrana...

- Drago mi je, ali ne obazirem se previše. Nisam se obazirao ni kad su me svi pljuvali. Jedino je bitno što je meni u glavi.

Branili ste ranije u Varaždinu, Lokomotivi, Rijeci... Je li u Dinamu zahtjevnije?

- Apsolutno. U Dinamu imaš jednu ili dvije lopte i moraš reagirati dobro. Ako pogriješiš, ne valjaš. Puno je veći pritisak u Dinamu. Kad si "na streljani", zagrijan si, lakše ti je braniti. Volio bih više igrati nogom i na tom moram poraditi.

Najdraža obrana?

- Penal koji sam obranio Marku Dabri (Dinamo pobijedio Varaždin, op. a.). Draga mi je i obrana protiv Fahda Moufija na Poljudu. Ovo što sam za vikend obranio Ramonu Mierezu? Nije ni to loše, ha, ha.

Kako gledate na ovaj format u kojem se finale Kupa igra na dvije utakmice?

- To nam ide u prilog jer se u jednoj utakmici svašta može dogoditi. Mi imamo veću kvalitetu. Čudno mi je što se igra na gol u gostima. Tog više nigdje nema. Eto, HNS je tako odlučio.

Jeste li vi imali problema na Rujevici?

- Branio sam za Rijeku i baš nikad nije bilo ružnih povika s tribina. Nisam čuo ništa negativno, dobar sam s ljudima iz kluba.

Ugovor s Dinamom imate do ljeta 2025. Jeste li već počeli pregovarati o novom?

- Počeli smo razgovarati, ali ništa još nije potpisano. Kad bude, znat ćete - zaključio je Nevistić.