Talentirani Hrvat izluđivao je Partizan. Utrpao im 21 koš

Da je Mega Basket poligon za razvoj košarkaša, to je već općepoznato. U tom beogradskom klubu, koji je u rukama srpskog menadžera Miška Ražnatovića, razvijao se dvostruki MVP i prvak NBA lige Nikola Jokić, stvorili su i Nikolu Jovića, košarkaša Miami Heata, a kratko je član ove momčadi bio i hrvatski centar Ivica Zubac, koji igra u Clippersima.

Zanimljivo, posljednjih godina udarna snaga Mege postali su Hrvati. Prije dvije godine jedan od najboljih igrača bio je Karlo Matković, prošle sezone dominirali su Danko Branković i Matej Rudan, a čini se da će ove sezone ključ momčadi biti u rukama Andrije Jelavića (19).

Foto: Aba liga/ Dragana Stjepanović

Pomalo je to i tužna realnost hrvatske košarke. Mladi igrači u domovini ne mogu dobiti uvjete dostojne svog talenta pa moraju u susjedstvu brusiti svoje vještine. Andrija Jelavić je prije godinu dana iz Cedevite Junior došao u Megu, prošlu sezonu kalio se u OKK Beogradu, a ove će biti jedan od nositelja Mege.

Foto: Aba liga/ Dragana Stjepanović

Njegov klub je u četvrtfinalu ABA Superkupa izgubio od Partizana 89-78, a 19-godišnji krilni centar odigrao je fenomenalnu utakmicu. Zabio je 21 koš uz pet skokova i tri asistencije. Šut mu je bio fantastičan, gađao je osam od 12, a trica je bila na tri od pet.

Foto: Aba liga/ Dragana Stjepanović

Do same završnice Mega je na njegovim krilima držala susret u egalu, ali je širina i kvaliteta rostera koju Partizan ima na kraju bila ključna. Meginim mladićima ponestalo je snage u posljednjim minutama pa je aktualni prvak ABA lige slavio s uvjerljivih plus 11.

Jelavić igra na poziciji krilnog centra, visok je 205 cm, a krasi ga izuzetno mekana ruka i sjajan šut, što je i pokazao protiv Partizana. Jako dobro kontrolira loptu za svoju visinu, a u nekoliko navrata je protiv beogradskog kluba pokazao koliko je moćan u prodoru. Hrvatska ima velikog talenta koji, opet, nije u našim rukama, ali nadamo se da će ga u Megi znati izbrusiti, kao primjerice Nikolu Jokića. Ima sve predispozicije za velike stvari, a veliki dobitnik u svemu tome mogla bi biti i hrvatska reprezentacija. Redoviti je član mladih selekcija, ali ako ovako nastavi, uskoro bi ga mogao nazvati izbornik Josip Sesar.